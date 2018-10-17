Турчак призвал готовить работников для нужд цифровизации

Переобучение работников на базе крупнейших отечественных вузов и продвинутых компаний позволит ежегодно сохранять для цифровой экономики страны 100 тысяч специалистов ежегодно. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.



Вместе с выпуском молодых специалистов в учебных заведениях нельзя забывать о переподготовке специалистов из других профессий, а также о повышении квалификации IT-кадров. "Это один из важных параметров развития кадрового потенциала страны", - сказал единоросс.

Турчак подчеркнул, что указанные меры позволят сохранить для цифровизации 100 тысяч специалистов ежегодно до 2024 года. Он отметил, что реализация идеи "Умная страна" предполагает активность людей всех возрастов.

"Не менее важно определить, что еще нужно делать в сфере развития кадрового потенциала цифровой экономики в регионах, чтобы она развивалась системно и в каждом субъекте России", – сказал секретарь генсовета "ЕР". В возглавляемом Турчаком совете по развитию цифровой экономики при Совфеде разрабатывается инструмент оценки человеческого капитала в регионах.

Важность развития кадрового потенциала в России отметил и премьер-министр, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев. Он призвал увеличить с 48 до 120 тысяч число специалистов в этой сфере, которых будут готовить отечественные вузы. Поддержку получат юные программисты и математики.

Во время выступления на Международном форуме «Открытые инновации» Дмитрий Медведев высказался о необходимости устранить цифровое неравенство, возникшее между федеральными центрами и регионами страны. Подробнее: https://t.co/h7vPgno4wx pic.twitter.com/H2eryxhoKM — Единая Россия ���� (@er_novosti) 16 октября 2018 г.

Ранее Андрей Турчак заявил о необходимости разработки регионами собственных программ по развитию цифровой экономики с учетом местной специфики. В "дорожных картах" должны быть предусмотрены меры по стимулированию технологического предпринимательства, по поддержке и защите интересов российских компаний, которые занимаются разработками конкурентного программного обеспечения. Кроме того, подчеркнул единоросс, программы должны включать мероприятия по развитию человеческого капитала и ряд других направлений, но с обязательным учетом местных особенностей.

Цифровая экономика, уверен законодатель, даст толчок в развитии сельского хозяйства, технология блокчейна создаст новые перспективы в финансовой отрасли, а так называемые умные контракты защитят людей от мошенничества.