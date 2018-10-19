Российский банк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Иркутске Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка, передает RT. Регулятор пошел на ограничительные меры из-за того, что кредитное учреждение проводило непрозрачные для надзорного органа сделки и осуществляло фиктивные операции ради сокрытия значительной недостачи денег в кассе.
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