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Экономика

Путин уложил на лопатки самоуверенного Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikko SuutarinenHelsingin Sanom
Сколько бы ни пытались Соединенные Штаты давить на Европу, заставляя ее покупать американский газ, Россия все равно останется на долгие годы основным поставщиком голубого топлива в Старый Свет. Россия велика для нас, признались американские эксперты, говоря о конкуренции Москвы и Вашингтона.
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Европа вот уже несколько лет пытается сократить зависимость от российского газа. Огромное влияние в этом вопросе на нее оказывают Штаты. Дональд Трамп не раз выступал против строящегося газопровода "Северный поток – 2" и даже грозился ввести санкции против Евросоюза.

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Дональд Джон Трамп президент США

Между тем все эти усилия напрасны. Так говорят в самих США: эксперты отмечают, что громкие заявления чиновников по обе стороны Атлантики вряд ли удастся воплотить на практике – не только из-за высокой цены на американский СПГ, но и из-за инфраструктурных ограничений и высокого спроса на газ в самих Штатах.

Российские аналитики тоже уверены в том, что наш газ будет по-прежнему востребован в Старом Свете. Специалист Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко заявлял, что даже польская PGNiG сможет возмещать за счет контракта с США лишь четверть своих потребностей. А в январе-сентябре Польша, несмотря на воинственную риторику, увеличила поставки газа из России на 11,7%.


По мнению эксперта, Америка сможет нарастить присутствие на европейском рынке до 10% лишь к 2025 году. В начале 2030-х доля США на рынке газа ЕС вырастет до 12%, но затем начнет снижаться, поскольку поставки американского СПГ постепенно будут перенаправлены в Азию.

При этом в Вашингтоне продолжают выражать уверенность в том, что у США достаточно газа, чтобы потеснить Россию в Европе. Такое смелое заявление сделал советник президента США по экономике Ларри Кудлоу. Правда, сразу же оговорился: мол, сначала нужно построить внутреннюю инфраструктуру, которой у Соединенных Штатов нет.

Автор: Александр Комаров19 октября 2018, 18:42
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