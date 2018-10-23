Кудрин прописал России лечение долларом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал разговоры о дедолларизации российской экономики спекулятивными. По мнению чиновника, Россия в ближайшие 20 лет не сможет торговать с Европой в рублях, а за китайский юань мало чего дадут на мировых рынках.

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