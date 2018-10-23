Москва подготовила сокрушительный удар по Киеву

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскрыл детали предстоящих российских санкций против Украины. Глава кабинета министров отметил, что ограничительные меры коснутся сотен юридических и физических лиц Незалежной.



По словам председателя правительства, санкции затронут тех, кто ставит под удар национальные интересы России. При этом указ об ограничениях, который подписал накануне президент России Владимир Путин, не будет касаться "украинцев в целом", подчеркнул Медведев.

Что касается отдельных юридических и физических лиц, то соответствующие списки находятся в процессе подготовки, сказал премьер-министр. "Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей", – сказал глава кабмина, уточнив, что в этом перечне находятся в том числе представители бизнес-кругов Незалежной.

Кроме того, заверил Медведев, предстоящие санкции коснутся и компаний, которые контролируются фигурантами списка. Одной из ограничительных мер, конкретизировал премьер-министр, может быть запрет на поставку в Россию некоторых категорий украинских товаров.

"Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных", – подчеркнул председатель правительства, добавив, что свои предложения по санкциям кабмин представит в ближайшее время.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева. Ответ на "противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан страны"



Наконец-то! — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 октября 2018 г.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с антироссийской политикой Украины и поручил кабинету министров определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть приняты специальные меры экономического характера. Указ главы государства может быть отменен, если Украина снимет свои ограничения.

На Украине решением Владимира Путина ужаснулись. Соратница бывшего президента Незалежной Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала введение антиукраинских санкций "громадной ошибкой" Москвы.

С ее слов, экономические ограничения, которые Россия может ввести в соответствии с законом, ухудшат и без того непростую экономическую ситуацию на Украине.