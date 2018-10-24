Госдума приняла в первом чтении бюджет 2019-2021

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 24 октября, приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Помимо депутатов в обсуждении приняли участие представители правительства и Счетной палаты. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый бюджет имеет большой запас возможностей для развития медицины, образования, науки, строительства и других отраслей. Вместе с тем, подчеркнул председатель нижней палаты, крайне важен парламентский контроль за исполнением главного финансового закона страны.



Бюджет развития

Рассмотрение проекта федерального бюджета началось с выступления первого заместителя председателя правительства – министра финансов Антона Силуанова. По его словам, заложенная в проект главного финансового закона политика направлена на реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе.

Среди них – вхождение в пятерку стран с наибольшими объемами экономики, обеспечение темпов экономического роста выше среднемировых, а также увеличение продолжительности жизни россиян, повышение заработной платы, пенсий. Представитель правительства отметил, что в течение следующих шести лет более триллиона рублей планируется направить на развитие магистральной инфраструктуры, что позволит связать ключевые экономические центры дорогами, построить порты и аэропорты.

Значительные ресурсы в ближайшие годы будут направлены и на развитие цифровой экономики и стимулирование экспорта, подчеркнул Силуанов. Он напомнил, что к 2024 году около трети ВВП должна составлять доля малых и средних предприятий, а занятыми на них должны быть не менее 25 миллионов человек. "Будем помогать предприятиям, стимулировать их рублем для того, чтобы они повышали производительность труда и улучшали уровень работы своих сотрудников", – сказал глава финансового ведомства.





По его словам, более триллиона рублей будет направлено на развитие здравоохранение, в том числе на модернизацию учреждений, специализирующихся на борьбе с опасными заболеваниями - сердечно-сосудистых, онкологических. Кроме того, подчеркнул чиновник, за следующие годы будет создано более 1500 фельдшерско-акушерских пунктов, почти столько же – передвижных медпунктов.

"Это один из наших главных нацпроектов, потому что без улучшения здравоохранения мы не добьемся увеличения продолжительности жизни", – сказал зампред правительства.

Силуанов отметил, что в проекте главного финансового закона заложены средства на снижение уровня бедности и дальнейшее повышение заработной платы.

Министр финансов напомнил, что бюджет на следующий год будет профицитный. Превышение доходов над расходами составит порядка двух триллионов рублей. Профицит, подчеркнул Силуанов, является залогом устойчивости бюджета к различным внешним фактором – изменение цены на энергоносители, санкции и прочее.

Триллион дополнительных доходов

Реальный профицит федерального бюджета может значительно превысить заложенную на 2019 год проектом бюджета планку в два триллиона рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в следующем году превышение доходов над расходами может составить три триллиона рублей. "При планировании в следующем году цены на нефть в $63,4 за баррель консенсус-прогноз на 2019 год и два последующих будет примерно на $10 выше заложенных в бюджете", – отметил экономист.

В таком случае, полагает он, профицит федерального бюджета может вырасти до трех триллионов рублей. Кудрин отметил, что бюджет будет получать больше доходов от продажи нефти, которые пойдут в Фонд национального благосостояния.





Вместе с тем глава Счетной палаты предупредил, что Россия может недополучить 1,3 триллиона рублей дивидендов от компаний с государственным участием. Как гласит проект главного финансового закона страны, такие поступления запланированы на уровне 50% от прибыли организаций.

Уход от сырьевой зависимости

Выступил в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета в первом чтении и глава профильного думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, документ отражает преодоление Россией экономического кризиса и спада, а также начало периода роста. Подтверждением этому он считает заложенные в бюджете цифры по уровню ВВП: если в текущем году он составляет порядка 101 триллиона рублей, то в следующем вырастет до 106 триллионов, а в 2021 году достигнет 118.

Законодатель особо обратил внимание на рост ненефтегазовых доходов. "В следующем году они предполагаются в размере более 11 триллионов рублей, то есть рост по сравнению с тем, что мы предполагали год тому назад, составляет 16,3%", – сказал Макаров. Это значит, подчеркнул законодатель, что страна слезает с пресловутой нефтяной иглы.





По словам Макарова, удалось не только преодолеть проблемы, но и накопить серьезные ресурсы для того, чтобы следующий трехлетний период стал трехлеткой роста и прорыва, о котором говорил президент в послании Федеральному собранию и в майском указе.

Профицит бюджета в почти два триллиона рублей, отметил парламентарий, позволит уже в следующем году создать в Фонде национального благосостояния резервы, достаточные для спокойного развития страны и исполнения всех социальных обязательств даже в условиях внешнего давления.

"Следовательно, уже начиная со следующего года все дополнительные доходы мы сможем направлять на развитие экономики", – сказал глава комитета нижней палаты по бюджету и налогам.

Парламент проконтролирует

Особую важность при исполнении нового бюджета приобретает парламентский контроль. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе вчерашнего заседания фракции "Единая Россия" с участием Антона Силуанова отметил, что Госдума вместе со Счетной палатой будет контролировать реализацию заложенных в бюджете государственных программ и национальных проектов. По словам председателя нижней палаты, ресурсы на эти цели предусмотрены большие, и расходовать их нужно эффективно.

Володин призвал своих коллег-депутатов активно включаться в эту работу. Кроме того, спикер Госдумы напомнил, что на следующей неделе парламентарии будут работать в регионах и смогут обсудить проект бюджета с избирателями до его второго чтения. "Обсудить его на встречах с профессиональными деловыми сообществами, чтобы у всех было понимание тех задач, о которых мы сейчас говорим",– пояснил законодатель.





Кроме того, Володин предложил предоставить правительству право оперативно перераспределять средства между нацпроектами. Спикер Госдумы пояснил, что при их реализации средства могут быть использованы не полностью, посему встанет вопрос о направлении излишков на другие цели. Если этого не делать, потеряется время и невозможно будет объявить торги, провести процедуры, полагает спикер. Это негативно скажется на реализации нацпроектов и закончится тем, что средства не будут израсходованы.

Новшества и цифры

Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов правительство внесло в Госдуму 29 сентября. Новшество этого года связано с тем, что значительная часть материалов по проекту нового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате.

Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие материалы. В старом, бумажном формате остался текст ФЗ о федеральном бюджете, пояснительная записку к документу, приложения, а также нормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.





Проектом главного финансового закона страны предусмотрены в следующем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом рост составит 6,5%. Расходная часть составит 18 триллионов 37,2 миллиарда рублей.

В 2020 году доходы запланированы в объеме 20,219 триллиона рублей, профицит составит 1,224 триллиона. В 2021 году доходы превысят расходы на 952 миллиарда. ВВП к 2021 году достигнет 118,5 триллиона рублей. Что касается инфляции, то в следующем году она ожидается на уровне 4,3%, а к 2021 году снизится до 4,0%.

Как принимается главный финансовый документ

Проект главного финансового закона страны правительство вносит в Госдуму до 1 октября. После этого документ направляется в комитеты нижней палаты для внесения замечаний и предложений, а также в Совет Федерации и Счетную палату. Законопроект должен быть рассмотрен в трех чтениях в течение 60 дней.





На втором этапе обсуждается концепция проекта закона, прогноз социально-экономического развития страны, объем ВВП и уровень инфляции, а также направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, объемы доходов и расходов, а также предельный размер внутреннего и внешнего долга. Происходит рассмотрение документа в первом чтении. Также парламентарии обсуждают проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов – пенсионного, социального и обязательного медицинского страхования.

В ходе второго чтения рассматриваются текстовая часть проекта главного финансового закона страны и приложения, включая бюджетные ассигнования по направлениям, основные показатели государственного оборонного заказа, перечень субсидий субъектам. На третье, заключительное чтение, законопроект выносится с учетом бюджетных ассигнований, которые были приняты в ходе второго рассмотрения.

В целом проект федерального бюджета 2019-2021 должен быть принят до 29 ноября этого года. Скорее всего, парламентарии обсудят документ в трех чтениях раньше. Как сообщил ранее Вячеслав Володин, во втором и третьем чтениях проект закона может быть вынесен на рассмотрение 14 и 20 ноября соответственно.