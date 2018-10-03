Крупный российский банк признан банкротом

Свердловский арбитражный суд признал уральский Тагилбанк банкротом. В сентябре Центробанк подал иск к кредитной организации из-за 103,4 миллиона рублей, передает Ura.ru.
Тагилбанк был основан 25 ноября 1991 года. В 2018-м Банк России лишил его лицензии за неисполнение федеральных законов и создание угрозы кредиторам и вкладчикам.
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