Силуанов пообещал россиянам повысить налоги

В интервью программе "Познер" на Первом канале министр финансов России Антон Силуанов рассказал о планах ведомства со временем повысить так называемый налог на роскошь. Однако замену плоской шкалы налогообложения на прогрессивную он счел нецелесообразной.

Глава Минфина России отметил, что разница в уровне доходов граждан создает социальную напряженность, которую многие предлагают решить дополнительными сборами с тех, кто получает больше. "Нам часто говорят: давайте повысим налоги для богатых. И со временем мы это сделаем – повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", – цитирует RT Антона Силуанова.

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Многие россияне расценили эти сообщения как обещание увеличить сбор с богатых россиян. Однако, согласно некоторым данным, в СМИ попала неточная цитата министра. Утверждается, что глава Минфина напомнил о существующем налоге на роскошь, передает РИА ФАН. Дескать, такой сбор уже есть, и пока увеличивать его не планируется.

Также Силуанов счел нецелесообразной замену плоской шкалы налогообложения на прогрессивную, на которой настаивают некоторые эксперты, ради, как они утверждают, эффекта социальной справедливости. "Богатые – люди неглупые. Найдут пути, как обойти это решение", – отметил министр. Он выразил опасение, что после введения прогрессивной шкалы налогообложения состоятельные граждане начнут выводить свои деньги из России.

Ранее стало известно, что в 2019 году тарифы ЖКХ будут повышаться два раза. С 1 января они увеличатся на 1,7%, чтобы компенсировать рост НДС, а 1 июля, как ожидается, возрастут еще на 2,4% – по показателю фактической инфляции 2017 года.

Подорожание затронет услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения. Больше придется платить за электричество и вывоз мусора. Однако повышение тарифов ЖКХ с 1 января коснется не всех российских регионов, а только тех, где к началу 2019 года тарифы ЖКХ без учета НДС останутся такими же, как во втором полугодии 2018-го.