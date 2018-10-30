В России подскочат цены на бензин

Представители нефтяной отрасли в России предложили правительству и премьер-министру страны Дмитрию Медведеву увеличить стоимость бензина на пять рублей за литр. Новые цены они просят ввести уже со следующего года.

Как сообщает Vygon Consulting, российские нефтяные компании теряют до четырех рублей в сравнении с поставками на экспорт. Такая большая разница связана с налоговым маневром в нефтяной отрасли и заморозкой цен с 1 июня. Общая потеря компаний сегодня составляет около 150 миллиардов рублей. Аналитик консалтинговой организации Ernst & Young Денис Борисов считает, что до конца года цены на топливо могут подняться на три рубля за литр.

Глава правительства Дмитрий Медведев не одобрил предложение нефтяников и пригрозил им установить заградительные пошлины на экспорт черного золота. В то же время премьер-министр отметил, что мера по заморозке цен на бензин дала сбой, так как его стоимость продолжает неуклонно расти.

Напомним, что весной этого года в России цены на топливо резко выросли. Возникшую проблему правительство попыталось решить заморозкой цен. Тогда же власти пригрозили нефтяным компаниям ввести заградительные пошлины на экспорт сырья, но так и не прибегли к этой мере.

Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович утверждает, что скачок цен на бензин этой весной связан с перестановками в правительстве после вступления в должность президента Владимира Путина. Изменения в составе кабинета министров позволили компаниям повысить стоимость горючего.

