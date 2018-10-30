В России подскочат цены на бензин
Как сообщает Vygon Consulting, российские нефтяные компании теряют до четырех рублей в сравнении с поставками на экспорт. Такая большая разница связана с налоговым маневром в нефтяной отрасли и заморозкой цен с 1 июня. Общая потеря компаний сегодня составляет около 150 миллиардов рублей. Аналитик консалтинговой организации Ernst & Young Денис Борисов считает, что до конца года цены на топливо могут подняться на три рубля за литр.
Глава правительства Дмитрий Медведев не одобрил предложение нефтяников и пригрозил им установить заградительные пошлины на экспорт черного золота. В то же время премьер-министр отметил, что мера по заморозке цен на бензин дала сбой, так как его стоимость продолжает неуклонно расти.
Напомним, что весной этого года в России цены на топливо резко выросли. Возникшую проблему правительство попыталось решить заморозкой цен. Тогда же власти пригрозили нефтяным компаниям ввести заградительные пошлины на экспорт сырья, но так и не прибегли к этой мере.
Экс-вице-премьер Аркадий Дворкович утверждает, что скачок цен на бензин этой весной связан с перестановками в правительстве после вступления в должность президента Владимира Путина. Изменения в составе кабинета министров позволили компаниям повысить стоимость горючего.
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