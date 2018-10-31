У Международного банка Санкт-Петербурга отозвали лицензию

Международный банк Санкт-Петербурга лишился лицензии из-за дыры в бюджете размером в 15,5 миллиарда рублей, передает URA.Ru. Кредитная организация занимала 116 место в банковской системе России. Центральный банк России дважды за год применял в отношении Международного банка Санкт-Петербурга меры надзорного воздействия, однако руководство и собственники банка не предпринимали эффективных действий по нормализации его деятельности, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

