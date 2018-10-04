Названа дата смерти Украины
По словам Миллера, на ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" компания рассчитывает исходя из текущего графика работы. "Это говорит о том, что мы абсолютно точно можем начать поставки газа по "Северному потоку – 2" начиная с 1 января 2020 года", – сказал глава "Газпрома" в кулуарах Петербургского газового форума.
Европейцы намерены покупать еще больше российского газа, спрос на него продолжает расти, отметил Миллер. "При этом надо понимать, что эти цифры являются очень значительными", – подчеркнул он.
Ранее технический директор проектной компании Сергей Сердюков назвал сроки строительства газопровода в российских водах. По его словам, планируется начать эти работы к декабрю 2018-го. Закончиться стройка должна в конце следующего года.
"Северный поток – 2" – строящийся газопровод из России в Германию, который должен заменить для транспортировки голубого топлива украинскую газотранспортную систему. Киев, естественно, крайне нервно реагирует на подобную перспективу, пытаясь затормозить реализацию проекта. Однако главный бенефициар проекта – Германия – твердо намерен довести до конца его реализацию.
С постройкой газопровода Украина в значительной степени потеряет свой статус страны-транзитера российского газа в Европу. Это приведет к тому, что бюджет Незалежной лишится огромного количества поступлений: по оценкам экспертов – до 10%. Это усугубит и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране и поставит под большой вопрос выживание Украины в ее нынешнем виде.
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