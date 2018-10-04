Названа дата смерти Украины

"Газпром" назвал дату начала поставки голубого топлива по газопроводу "Северный поток – 2". По словам главы компании Алексея Миллера, газ по новому маршруту может начать поставляться уже с 1 января 2020 года. Запуск газопровода приведет к катастрофическим последствиям для Украины: и без того дышащая на ладан экономика страны рискует окончательно накрыться медным тазом из-за снижения доходов от транзита топлива.



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