Яровая назвала обманом заявления о продуктовом дефиците

Появившиеся в прессе сообщения представителей торговых сетей о возможном дефиците продуктов являются недостоверной информацией и обманом граждан. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о возможном недостатке продуктов в супермаркетах из-за запрета для ретейлеров возвращать товары поставщикам. Законодатель предложила провести парламентские слушания по теме с участием заинтересованных лиц.



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