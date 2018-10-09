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Экономика

Союз вкладчиков призвал ЦБ решить проблему "превышенцев" банка "Югра"

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Bychkov
В Союзе вкладчиков России отреагировали на распространенную накануне Центробанком информацию о массовом банкротстве заемщиков "Югры". Председатель общественной организации Николай Николаев призвал финансовый регулятор решить проблемы пострадавших вкладчиков кредитной организации, а не искать тех, на кого можно возложить вину за крушение банка.  
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По словам Николаева, возможность массового банкротства заемщиков "Югры" не была секретом. "Многократно публиковались данные из картотеки арбитражного суда, но что еще более важно, в отчетности ЦБ, которая появляется каждые 2 недели, эта информация была отражена уже давно", - говорится в группе "Вконтакте" "Превышенцы банк ЮГРА и пострадавшие юр. лица". 

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Как банкротили "Югру"

Должники "Югры" массово банкротятся из-за действий временной администрации

Таким образом, в Союзе вкладчиков фактически обвинили Центральный банк в отсутствии мер по предотвращению сложившейся ситуации.  

При этом наблюдатели констатировали, что те, кто взял под контроль "Югру", сами допустили ряд ошибок, вследствие которых у компаний, взявших кредиты в банке, начались трудности с их погашением. Так, бывший председатель правления "Югры" Дмитрия Шиляев заявил, что до прихода нового руководства просрочка по займам юрлиц составляла меньше миллиарда рублей. На сегодня кредиторы должны банку более 200 миллиардов.

Фото: Dni.Ru

Банкир не исключил, что введенная в кредитном учреждении временная администрация не стала идти навстречу заемщикам. "Стремительное ухудшение кредитного портфеля пришлось на то время, когда в "Югре" распоряжалась временная администрации", – сказал Шиляев в интервью РБК

На этом фоне до сих пор не решена проблема пострадавших от действий Центробанка вкладчиков – так называемых превышенцев. Сумма их депозитов превышала застрахованную (1,4 миллиона рублей). После отзыва лицензии у "Югры" многие из них лишились накопленных средств.  

Николаев призвал финансовый регулятор принять план санации "Югры". "ЦБ может бесконечно искать врагов, выдвигать бездоказательные конспирологические теории, но мы призываем регулятора выйти из мира иллюзий и помочь пострадавшим вкладчикам, например приняв план санации "Югры" и предотвратить нанесение ущерба бюджету страны на 200 млрд рублей или рассмотреть инициативу Валерия Гартунга в полном объеме", – цитирует главу союза вкладчиков России RNS.

Фото: vk.com/club150873952

По его словам, есть два возможных пути решения проблемы. Первый – план акционеров, предполагающий возврат денег "превышенцам" в полном объеме при условии возврата лицензии. Второй план предусматривает компенсации пострадавшим вкладчикам из федерального бюджета, о чем говорил депутат Валерий Гартунг.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года. а в начале августа у банка была отозвана лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России. Пострадавшие от действий ЦБ настаивают на том, что регулятор несколько раз нарушил законодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры" и вводил в банке временное управление.

Автор: Иван Поляков9 октября 2018, 19:50

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