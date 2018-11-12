В России заморожены цены на бензин
Кабмину удалось договориться с ведущими нефтяными компаниями, несмотря на то, что они не хотели терять многомиллиардные прибыли из-за заморозки цен. Уже подписаны соответствующие соглашения, определяющие объемы поставок нефтепродуктов в каждый регион.
Что касается оптовых цен, то с 1 января они вырастут на 1,7% исключительно из-за повышения ставки НДС с 18 до 20%. Розничные цены останутся на уровне нынешних до 1 марта 2019 года, а затем будут постепенно повышаться ежемесячно равными долями в пределах инфляции.
Козак пообещал, что ФАС и Минэнерго проанализируют независимые сети АЗС в регионах до конца года, с ними тоже могут быть подписаны соглашения о стабилизации цен, передает ТАСС. Такие заправки занимают 62% рынка нефтепродуктов и часть из них работают в серой зоне, без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения бензина и дизельного топлива.
Стоит отметить, что в резком росте цен на топливо виноваты именно нефтяные компании. Так считают большинство экспертов. В связи с подорожанием нефти на мировом рынке они переориентировали продажи на Запад, из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит топлива.
В России начали скрыто повышать #цены на #Топливо – СМИhttps://t.co/30awIIGAJ2#Бензин #Россия #Топливо #цены pic.twitter.com/0YhLK4BgRE— Cобытия дня в России (@smnewsru) 8 ноября 2018 г.
За первые пять месяцев года бензин в России подорожал почти на 7%, что в несколько раз превышает уровень инфляции. Летом цены тоже росли, но уже не такими высокими темпами. Осенью правительство было вынуждено отказаться от планируемого повышения акцизов на бензин и предложило крупным игрокам рынка нефтепродуктов договориться о заморозке цен.
В итоге "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Новый поток", "Нефтегазхолдинг", ЛУКОЙЛ, "ТАИФ-НК" и "Татнефть" пообещали не поднимать розничные цены на бензин до 1 марта 2019 года.
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