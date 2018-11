Порошенко мелко пакостит России

Порошенко заявил, что сотрудничество с Америкой сегодня имеет важное значение для укрепления энергетической безопасности Украины. Оба собеседника также подтвердили свою позицию относительно проекта "Северный поток – 2": они будут и дальше выступать против строительства газопровода.

Американский политик Рик Перри считает, что появление такого масштабного сооружения может привести к тому, что Европа потеряет свою независимость и будет полностью подчиняться интересам России. "США по-прежнему выступают против "Северного потока – 2" и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами", – цитирует его Пятый канал.

Thank you, President Petro @Poroshenko for your commitment to diversifying energy. The U.S. remains opposed to Nord Stream 2 and any energy source that can be held hostage by unstable state actors. The U.S. stands ready to supoort our allies with abundant, affordable energy. pic.twitter.com/uAOQ2t8Wn5