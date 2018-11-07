Банк инноваций и развития и "Агросоюз" лишились лицензий

Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии сразу у двух зарегистрированных в Москве кредитных организаций – Банка инноваций и развития и банка " Агрозоюз ", передает НСН. Проблемы у "Агросоюза" начались после того, как регулятор не нашел в банковской кассе 1,3 миллиарда рублей наличных средств, что составляет уставной капитал организации. Банк инноваций и развития был неоднократно замечен в нарушениях законодательства в области противодействия отмыванию доходов, передает пресс-служба Центробанка.