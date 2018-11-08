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Экономика

Борьбу за стратегический актив на Балтике пытаются вести нечестно

Кадр youtube.com
Участники аукциона по продаже стратегически важного российского актива подали жалобу в ФАС: потенциальные покупатели Транспортно-логистического комплекса (ТЛК) в порту Усть-Луга утверждают, что не были надлежащим способом ознакомлены с документацией. Речь идет о документах, свидетельствующих о задолженностях и финансовых обязательствах ТЛК.
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Комплекс в незамерзающем порту на Балтике называют основным активом миллиардера Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях. В сентябре 2018 года ТЛК в очередной раз был выставлен на торги, но у участников аукциона возникли трудности с доступом к документам комплекса.

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В составе лота, помимо самого ТЛК, также включены права аренды земельных участков у Росморречфлота, комитета по управлению имуществом Кингисеппского района Ленобласти, а также комитета по природным ресурсам Ленобласти. Актив оценивается примерно в 10 миллиардов рублей.

Среди желающих его приобрести – несколько крупных компаний, в том числе ООО "Капитал М", связанная, по данным СМИ, с кузбасским миллиардером Александром Щукиным, АО Холдинговая компания "Новотранс" Константина Гончарова. Есть и довольно странные игроки – кипрская компания ACG Finance Limited и частное лицо – победительница конкурса "Юрист сезона. Весна-2017" Мария Кудинова, пишет "Независимая газета".

Практически все участники торгов пожаловались в ФАС на грубые нарушения, допущенные, по их мнению, организаторами аукциона. Дело в том, что ни у кого из потенциальных участников не было возможности ознакомиться с документами, описывающими обременения ТЛК.

А они достаточно серьезные. Оказывается, конкурсный управляющий ТЛК Андрей Мариничев заключил с ООО "Новые коммунальные технологии (НКТ) договоры аренды и субаренды. Получается, что выставленное на торги имущество находится в долгосрочной субаренде у НКТ и это уже вызывает  удивление.

По данным "Коммерсанта", в январе 2018 года НКТ перекупило всего за 46 миллионов рублей через цепочку посредников 5,2 миллиарда рублей долга банкротящегося ТЛК перед Сбербанком. Таким образом, НКТ обрело статус залогового кредитора и постаралось внести в реестр требований в деле о банкротстве ТЛК дополнительные суммы процентов за пользование заемными средствами, а также неустойку, из-за чего кредитный массив ТЛК за несколько месяцев смог вырасти в два раза, превысив 10 миллиардов.

Условия самой субаренды до сих пор не раскрыты ни участникам дела о банкротстве ТЛК, ни сторонним лицам, ни потенциальным участникам торгов. Как отмечает издание "Версия", все происходящее можно расценивать как действия, предпринятые в противовес интересам собственника активов и потенциальных участников торгов.

Вырисовывается довольно интересная схема: организатор торгов, скрывая информацию об активе, предположительно, создает преимущество для залогового кредитора. А НКТ вполне может быть заинтересована в приобретении имущества, так как имеет право оставить его за собой по цене на 10% ниже начальной продажной цены. При этом похоже, что само ООО "НКТ", созданное только в 2017 году, не обладает ресурсами, необходимыми для участия в торгах, не говоря уже о материально-технической базе для ведения какой-либо деятельности в порту.

В итоге ситуация пока находится на этапе выполнения предписания ФАС об устранении нарушений при организации торгов. То есть, речь идет о том, чтобы участники аукциона получили возможность ознакомиться со всеми необходимыми документами лота.

Но Андрей Мариничев уже оспорил решение ФАС, хотя сам не так давно говорил "Коммерсанту", что хочет продать лот тем, кто осознает риски, связанные с договорами аренды НКТ и при этом готов купить актив. Жалобы же, по мнению организатора торгов, направлены на то, чтобы за лот поторговаться. У экспертов, между тем, складывается впечатление, что Мариничев умышленно затягивает продажу активов.

Не исключено, что у Мариничева просто такой стиль работы. СМИ писали, что несколько лет назад на судебных заседаниях, где он также выступал в роли конкурсного управляющего, его уже косвенно обвиняли в ненадлежащей инвентаризации имущества должников-банкротов, а также возможном содействии собственникам этих компаний в сокрытии имущества от кредиторов.

"Независимую газету" в этой связи удивляет равнодушие к происходящему сотрудников госструктур и надзорных органов. Ведь подобное развитие событий на торгах можно расценить как нанесение ущерба интересам региона и бюджету страны.
Автор: Иван Поляков8 ноября 2018, 12:25

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