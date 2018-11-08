Президент Украины Петр Порошенко, а также Верховная рада и правительство предостерегают Европу от участия в проекте российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил спикер парламента Незалежной Андрей Парубий. По всей видимости, Киев делает последнюю попытку сорвать строительство газопровода, главную выгоду от которого получит Германия.



По словам Парубия, который считается близким соратником президента Петра Порошенко, в Киеве хорошо знает возможности, которые есть у Москвы в продвижении своей энергетической повестки. "Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", – заявил парламентарий.

Спикер Верховной рады призвал не списывать со счетов украинскую газотранспортную систему и предложил пригласить к ее использованию США. ГТС Незалежной, заявил Парубий на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия", должна эксплуатироваться совместно с американцами, чтобы помешать России взять ее под контроль.

Ранее отказаться от "Северного потока – 2" европейцев уговаривал президент Украины Петр Порошенко. Особенно лидер Незалежной просил об этом германского канцлера Ангелу Меркель. ФРГ, как известно, один из главных сторонников проекта.

Парубий,у которого официальный диагноз "шизофрения",предостерег Европу от покупки газа через "Северный поток-2".

Комментарии излишни. — Александр В. (@pechNnik) 8 ноября 2018 г.

Однако переговоры с Меркель закончились безрезультатно. По ее словам, Берлин не откажется от участия в "Северном потоке – 2", однако желает сохранения транзита газа через украинскую территорию. Что касается России, президент Владимир Путин подчеркивал, что дальнейшее использование украинской газотранспортной системы возможно, только если это будет целесообразно.

Напомним, в июле этого года газопровод начали укладывать на территории Германии. Также продолжаются подготовительные работы по укладке труб в водах Финляндии и Швеции. Процесс идет, и остановить его не в силах ни Киев, ни его влиятельные западные кураторы. Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года.

Общая стоимость "второго потока" – десять миллиардов евро. Он пройдет в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.