С мечтателя Порошенко сняли розовые очки

Президент Украины понадеялся на помощь МВФ абсолютно зря, если ему и помогут, то в последний раз. Так эксперты прокомментировали заявление Петра Порошенко о том, что Еврокомиссия поможет Украине получить 500 миллионов евро от международной финансовой организации.

Украинский лидер верит в то, что МВФ выделит его стране еще полмиллиарда евро уже через несколько недель. Сейчас в Киеве находится группа экспертов фонда, она проведет консультации по проекту украинского бюджета на 2019 год.

Конечно, Еврокомиссия поможет Порошенко, говорит руководитель Центра политических и экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

"Но это нисколько не уменьшит требования МВФ, потому что там довольно сильно злы на Порошенко за то, что он их водил за нос и не проводил никаких реформ", – сказал эксперт в интервью RT и напомнил, что земля на Украине по-прежнему не приобретается иностранными кампаниями, а только арендуется, что вызывает очень большое недовольство у МВФ.

Порошенко рассказал, на каких условиях Украина обошлась бы без кредитов МВФ https://t.co/PAl65vpsfv pic.twitter.com/Bus2WKvLo6 — 24topkz (@24topkz) 31 октября 2018 г.

Напомним, что несколько дней назад, идя на поводу у Международного валютного фонда, украинские власти подняли на 23,5% цены на газ для населения. Этот шаг – одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом и выдачи ему новых кредитов.

Ранее фонд выдвинул еще три условия: Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу. Ничего из этого за несколько лет украинскими властями не сделано.