Россиян обяжут платить от 500 евро за ввоз товаров из-за границы

Порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования россиян снизят в три раза. Теперь придется платить за покупки от 500 евро. Данное решение принято советом евразийской экономической комиссии по предложению России, оно вступает в силу с 1 января 2019 года, передает "Реальное время" со ссылкой на "Ведомости".
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