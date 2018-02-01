Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Увеличение пенсий и льготных надбавок, новый закон для заемщиков, выдача загранпаспортов нового образца в многофункциональных центрах предоставления госуслуг и другие нововведения. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с началом последнего зимнего месяца.



Пенсии и надбавки

С началом февраля индексируется ежемесячная денежная выплата, которую в качестве надбавки к пенсии получают большинство льготников. В их числе – инвалиды, жители северных регионов, дети-сироты и другие категории граждан. Индексация составляет 178 рублей (3,7%), а общая сумма пенсии увеличится до 4 983 рублей.

Каждый год в феврале пересматривается и размер детских пособий. Они индексируются в соответствии с прошлогодними показателями инфляции. В 2018 году этот коэффициент составит 1,025. Увеличиваются как ежемесячные, так и единоразовые выплаты.

Вместо 16 350 рублей разового пособия при усыновлении ребенка усыновители получат 16 759 рублей (на 609 больше). Кроме того, увеличатся выплаты по беременности женам солдат срочной службы – с 25 892 до 26 539 рублей.

Усыновителям ребенка с ограниченными способностями выплатят 128 тысяч рублей вместо 125 тысяч ранее. Увеличивается и ежемесячное пособие по уходу за малышом в возрасте до полутора лет: с трех тысяч до 3 142 рублей.

Исключение – материнский капитал. Сумма выплат по нему не изменится и будет, как и прежде, составлять 453 тысячи рублей.

Загранпаспорта нового образца в МФЦ

С 1 февраля упрощается процедура получения заграничного паспорта нового образца со сроком действия десять лет. Теперь их будут выдавать в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ). Для этих целей там выделяется по меньшей мере одно окно.





Ранее все желающие оформить загранпаспорт нового образца обращались по старинке в органы внутренних дел. Стоит отметить, что нововведение касается только жителей городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, а также населенных пунктов с населением свыше 100 тысяч человек. Для остальных процедура остается прежней.

Изменения для кредитующихся

С 1 февраля вступает в силу принятый в декабре прошлого года закон "О синдицированном кредите (займе)". Он касается как тех, кто получает займы сразу от нескольких организаций, так и самих компаний-кредиторов. Причем заемщиком документ определяет только юридических лиц или предпринимателей.

Теперь участники сделки должны определять кредитного управляющего, который будет вести учет всех платежей, а также отвечать за их распределение между другими участниками. Заключившие договор о займе с несколькими кредиторами еще до принятия нормативно-правового акта могут пересмотреть документ для внесения в него соответствующих изменений.

Одностороннее движение и аккредитация перевозчиков

В городах чемпионата мира по футболу – 2018 начинается аккредитация такси для работы во время первенства. Для получения соответствующего права транспортные средства должны быть не старше четырех лет, иметь желтые знаки госрегистрации и опознавательный фонарь. Также претендовать на получение разрешения могут владельцы автомобилей, в которых установлена система передачи информации о местонахождении в онлайн-режиме.

При этом пассажир должен иметь возможность ознакомиться с информацией о тарифах и водителе прямо в салоне такси. Другое требование – возможность безналичной оплаты, наличие детского кресла и отсутствие неоплаченных штрафов.

Таксистам и всем остальным водителям следует обратить внимание на изменение схемы движения на некоторых участках в центре Москвы. С 1 февраля односторонними становятся Проектируемый проезд №6023 по направлению от 2-й Фрунзенской улице к 3-й Фрунзенской, Проектируемый проезд №6024 от 3-й Фрунзенской до 2-й Фрунзенской, а также Проектируемый проезд №2554 от 1-й Миусской к Новослободской улице.

