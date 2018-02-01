Лукашенко после скандала поднял цены для России

Минск повысил тарифы на транзит российской нефти. С 1 февраля транспортировка черного золота через территорию Белоруссии стала на 6,7% дороже.

Постановление об индексации тарифов, принятое в январе, вступило в силу. Как сообщили в белорусском Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава подорожали до 307 российских рублей с копейками за тонну. А те же услуги на маршруте Унеча (Высокое) – Броды обойдутся в 131,95 российского рубля за тонну.

Транзитные тарифы неоднократно становились предметом спора Минска с Москвой. Президент России Владимир Путин предлагал увязать поставки черного золота на белорусские НПЗ с транспортировкой готовой нефтепродукции через российскую территорию. Как пишут белорусские СМИ, транзит является важным источником дохода для страны, а контроль за трубопроводными маршрутами дает Минску козырь в отношениях с Москвой.

Эксперты в Белоруссии отмечают, что в последние годы Минск стал больше зарабатывать на транзитных и транспортных услугах, в частности из-за трафика пассажиров и грузов, которые перемещались непосредственно между Украиной и Россией. В то же время, по их мнению, Москва работает над уменьшением основных транзитных потоков газа через Белоруссию, пытаясь создать непосредственную связь с Калининградским анклавом и европейскими странами в обход Белоруссии и ее соседей. Потери для Минска в результате такой политики Кремля будут значительными, сообщает портал UDF.by.

... Граница внешняя Союзного государства под Брестом, а не под Смоленском, - настоящая, которая функционирует - Александр #Лукашенко pic.twitter.com/8vs7JSlZvS — Беларусь-регионыRU (@Bel_regionsRU) 30 января 2018 г.

Как писали Dni.Ru, кризис в отношениях между Россией и Белоруссией начался в конце 2016 года. Минск потребовал от Москвы снизить цену на газ. Однако к марту Белоруссия задолжала за голубое топливо более 600 миллионов долларов, поэтому получила совершенно ожидаемый отказ. Реакция Лукашенко была резкой: политик заявил, что такие споры недопустимы между братскими странами. Правда, несколько дней спустя глава Белоруссии назвал Владимира Путина родным братом, "с которым нечего делить".