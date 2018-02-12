Кому выгодно раскручивание скандала с АСВ

Ситуация вокруг вкладчиков обанкротившихся банков и действий Агентства по страхованию вкладов (АСВ) продолжает обостряться. По одну сторону баррикад находятся бывшие держатели депозитов, которые успели забрать свои деньги до отзыва лицензий у кредитных организаций, по всей видимости, воспользовавшись инсайдерской информацией о проблемах в банках. По другую сторону конфликта находится АСВ, который подал иски против своевременно ушедших вкладчиков с требованием вернуть деньги на счета кредитных организаций, чтобы разделить средства поровну между всеми держателями депозитов.



Первые с такой постановкой вопроса не согласны, поэтому выходят на митинги с требованием отзыва Агентством по страхованию вкладов своих исковых заявлений. Ситуация складывается удивительная: пострадали одни, а митингуют другие, хотя находятся в выигрышной позиции, успев забрать деньги из банков.

Исковые требования АСВ и митинги бывших вкладчиков подстегнули волну недовольства действиями Агентства. Так, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в правомерности судебных исков АСВ. Депутат назвал его "государственным коллектором, выбивающим деньги из граждан".

В Агентстве по страхованию вкладов, в свою очередь, оправдались, что, мол, подают иски лишь в случае обнаружения фактов предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб других, а раз так, то действуют в интересах абсолютного большинства вкладчиков. Но пикетчики настроены воинственно. Глава Союза вкладчиков России Николай Николаев заявил, что возглавляемая им организация борется за изменение законодательства, действующего в финансовой сфере.

На прошлой неделе в Telegram-каналах появилась информация, что Центробанк развернул целую PR-кампанию против владельцев обанкротившихся банков, пишет "Московский комсомолец". Прежде всего, речь идет об экс-владельце банка "Югра" Алексее Хотине, которого обвиняют чуть ли не в спонсировании оппозиции, в том числе кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Более того, в Сети появилась информация, что конфликт вокруг вкладчиков и АСВ искусственно раздувается представителями оппозиции, которые используют ситуацию для повышения своего рейтинга.

Правдоподобно это или нет, но здесь вполне напрашивается историческая аналогия более чем столетней давности. Тогда большевики спровоцировали масштабный финансовой кризис, последовавший после кровавого воскресенья 1905 года. Серьезный удар по экономике Российской империи нанес тогда так называемый "Финансовый манифест" революционных политических партий. В нем содержался призыв к населению забирать вклады из сберегательных касс и требовать все выплаты в золоте.

По идее инициаторов, это позволило бы истощить золотой запас Госбанка, тем самым ускорим катастрофу правительства. Революционеры частично достигли своей цели: золотой запас Государственного банка сократился на 250 миллионов рублей. В пересчете на цены 2017 года – около 198 миллиардов.

Исторические примеры наталкивают на мысль о том, что нынешняя оппозиция вполне может воспользоваться опытом своих "идейных предшественников". Тогдашние действия большевиков могут быть близки к нынешним "несогласным" с левого фланга, которую на выборах-2018 представляет кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Кстати говоря, совсем недавно вышло его интервью с известным блогером и журналистом Юрием Дудем.

Примечательно, что ведущий даже не задал вопрос о доходах кандидата, хотя его счета в зарубежных банках уже давно вызывают массу вопросов у общественности. И это при том, что обычно Дудь интересуется размером доходов собеседника и их источником. Не удивительно, что многие пользователи Сети предположили, что интервью с "народным кандидатом" было банально проплачено.

Эксперты сомневаются, что ЦБ копает под банкиров. А вот расшатывание банковской системы перед выборами – вполне логично со стороны экс-банкиров, и оппозиции, считают аналитики. Как известно, слухи не появляются просто так, и фигурирующие в Telegram-каналах персоны, не исключено, что могут быть замешаны в этой странной истории. По словам главы Центра политической информации Алексея Мухина, такая протестная форма решения проблемы неприемлема. "Сейчас этим вопросом занимается ряд депутатов, которые работают и с АСВ, и с ЦБ", – сказал политолог.

Директор Института политических исследований Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что выходящие на пикеты вкладчики давят на жалость. "Видимо, обладая определенной инсайдерской информацией, они успели вовремя забрать деньги, правда, вступив в противоречия с законом, – заявил политолог. Хотя здесь, по всей видимости, присутствует коррупционная схема, связанная с разграблением банков". В то же время, не исключает Марков, может действовать и другая схема, когда люди, уличенные в коррупции, становятся оппозиционерами, зная, что власть старается не обижать последних.

Связь между нынешними коммунистами и этой историей отметил и лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. Он уверен, что все происходящее (особенно это касается роста социального напряжения, которое в итоге выплескивается на улицу) в период активной избирательной кампании, имеет прямое отношение к выборам. "Особенно к выборам президента, поскольку они воспринимаются населением как выборы лица, который принимает ключевые решения в стране, – отметил общественный деятель. – Разумеется, определенные требования, которые сейчас звучат в этих банковских пикетах, носят и политическую составляющую."

По мнению Исаева, некоторые политические силы, например, та же КПРФ, могут использовать уличные акции для оказания давления на действующую власть и позиционирования себя в избирательной гонке. Также речь может идти и о тех, кто не допущен к выборам, считает он: "В первую очередь группа Навального может использовать это в своих интересах для того, чтобы создать напряжение для власти".

Опрошенные изданием эксперты задают общий для всех вопрос, какую роль во всей этой истории играют лишенные лицензии банки? Политолог Алексей Мухин считает, что за этим могут стоять нечистые на руку банкиры. Некоторые из них, полает аналитик, заинтересованы в том, чтобы недовольства вкладчиков имели политическую окраску. "Тогда с этим можно будет поиграть. Политтехнологи, которые консультируют таких банкиров, с большим удовольствием будут на этой теме пытаться сделать более благоприятные условия для своих подопечных", - сказал эксперт.

Если обратиться к истории, то можно вспомнить, кто стоял за большевиками. Историки уверены, что лидеров большевиков, в которой изначально состоял Лев Троцкий, финансировали банкиры с Уолл-Стрит. Уже ставшая скандальной история противостояния вкладчиков с АСВ является лишь вершиной айсберга, в чьем основании либо изначально лежит продуманная политическая игра, либо кто-то весьма серьезный решил использовать недовольство граждан в своих целях. В каждом из вариантов вкладчики – лишь инструмент в руках крупных интересантов, в числе которых могут быть и экс-банкиры, которые хотят вернуть свои многомиллиардные активы, и лидеры оппозиции, те же коммунисты), которые борются за проценты на президентских выборах.

Политтехнологи говорят, что экс-банкирам или оппозиции было бы глупо не использовать скандал с вкладчиками своих интересах. В пользу этой версии говорит и то, что гораздо более резонансные ситуации (обманутые дольщики, валютные ипотечники) не имели такого насыщенного информационного фона. Поэтому сейчас представленная в Telegram-каналах версия кажется наиболее убедительной.