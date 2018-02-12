Названа самая востребованная профессия в России

Самой востребованной профессией в России является специалист по кибербезопасности. В настоящее время на рынке труда спрос для этой отрасли превышает предложение.



Консалтинг в сфере компьютерной безопасности будет в ближайшее время расти быстрее других сегментов и приблизится через несколько лет к 38 миллионам долларов. Такой прогноз озвучили аналитики Orange Business Services и IDC, данные которых приводит "Коммерсант".

В настоящее время в девяти из десяти случаях наблюдается отсутствие специалистов по кибербезопасности. Как отметили исследователи, это ставит под угрозу деятельность всей организации.

По словам заместителя директора Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Андрея Янкина, значимые проекты крупных компаний всегда заставляют разработчиков обращаться к услугам специалистов по информационной безопасности. Дефицит специалистов в этой области ведет к тому, что предприятия вынуждены отдавать этот фронт работ на аутсорсинг.





Напомним, ранее аналитики проанализировали российский рынок труда и сделали неутешительные для многих наших соотечественников выводы. По утверждению исследователей, наша страна к 2025 году столкнется с дефицитом специалистов в творческой и аналитической деятельности.

К такому заключению пришли специалисты из The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures. Они сделали на основе изучения наиболее востребованных и оплачиваемых профессий. Оказалось, что к 2025 году нехватка специалистов в аналитической и творческой сферах составит порядка десяти миллионов человек.

Исследователи дали свой рецепт предотвращения кризиса на кадровом рынке. По их мнению, необходимо сформировать системный подход к развитию человеческого капитала, а также организовать систему переквалификации кадров.

