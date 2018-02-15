Украина подпортила жизнь России в Крыму

Из-за спора с Украиной в международном арбитраже Россия готовится прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны. Оно обеспечивает российский полуостров почти половиной собственной добычи газа.

Сразу несколько источников указывают, что российская компания "Черноморнефтегаз" планирует к 1 июля 2018 года прекратить добычу голубого топлива на Одесском газовом месторождении, расположенном в крымской шельфовой зоне, передает РБК. Оно обеспечивает полуостров почти половиной собственной добычи газа.

Причиной такого решения называется международный арбитражный спор по морскому праву, который против России инициировала Украина. Отмечается, что ее претензии касаются самого широкого круга вопросов, в том числе и добычи Россией газа на Одесском месторождении.

Оде́сское га́зовое месторожд. Доказанные запасы 21 млрд м3 газа

До дек.2016 является (тся?) основным источником газа для Крыма

Из вики — БьянкаR��S (@HapppyRS) 13 сентября 2017 г.

Киев утверждает, что Москва ведет там "неразрешенную хозяйственную деятельность". Прекращение добычи станет тактическим ходом, который автоматически снимет претензии о какой-либо работе на месторождении. При этом вопрос возвращения Незалежной контроля над объектами не стоит.

Примечательно, что российская сторона хотела договориться о внесудебном урегулировании спора. Однако цена, которую заломили украинские представители, оказалась слишком высокой. Специалисты подсчитали, что дешевле и проще будет поставлять газ в Крым из материковой части России по трубопроводу из Кубани.

Российские чиновники рассматривают разные варианты развития событий. Большинство уверено, что Одесское месторождение никогда не будет передано Украине.