Когда МРОТ сравняется с прожиточным минимумом

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России до уровня прожиточного минимума будет повышен досрочно. Соответствующий законопроект нижняя палата парламента приняла в ходе дополнительного пленарного заседания в четверг, 15 февраля. Нормативно-правовой акт был инициирован президентом России Владимиром Путиным.



Сейчас МРОТ в России составляет 9 489 рублей – это 85% от величины прожиточного минимума. Принятый парламентариями законопроект предусматривает его повышение до уровня прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как предполагалось ранее, а с 1 мая 2018-го.

Минимальный размер оплаты труда составит 11 163 рубля, сравнявшись таким образом с величиной прожиточного минимума на II квартал 2017 года. В целом суммарное повышение МРОТ составит 43%.

Теперь нормативно-правовой акт должен пройти третье, заключительное чтение в стенах Госдумы. По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрея Исаева, это может произойти уже во время завтрашнего пленарного заседания.

Принятое депутатами решение затронет около трех миллионов человек, которые пока получают зарплату ниже прожиточного минимума. Это работники почты, музейные смотрители, уборщики и представители некоторых других профессий. Для того, чтобы привести размер оплаты их труда к новым стандартам, потребуется дополнительно около 40 миллиардов рублей в месяц.

По словам Исаева, минимальный размер оплаты труда – это важный фундамент, от которого зависит вся система социальных гарантий в стране. Повышение МРОТ, уверен законодатель, может стать толчком для роста всей системы оплаты труда. Принятое Госдумой решение свидетельствует о том, что у бюджета страны и ее экономики есть возможности досрочно решить этот важнейший социальный вопрос, отметил законодатель.





Напомним, нижняя палата 15 декабря прошлого года одобрила в третьем чтении поэтапное повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С 1 января этого года МРОТ составил 85% от стоимости минимально необходимого набора товаров. Президент подписал нормативно-правовой акт в канун Нового года.

Позже, во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода, Владимир Путин заявил о необходимости приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму не с 1 января 2019 года, а с 1 мая 2018-го. Глава государства подчеркнул: МРОТ будет периодически индексироваться и не опустится ниже прожиточного минимума.

