В России задумали радикальную пенсионную реформу

Пенсионную систему в России снова раскритиковали. На этот раз по ней прошлась глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она предложила вернуться к старой страховой пенсионной системе.

Голикова полагает, что при нынешней схеме у человека нет стимула стремиться к наращиванию своего потенциала, так как он ограничен баллами. Предыдущая практика начисления пенсий предусматривала стаж и зарплату, напомнила председатель Счетной палаты.

В России с 2015 года для граждан 1967 года рождения и моложе действует такая система: для расчета страховой пенсии введено понятие "индивидуальный пенсионный коэффициент" (или пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Переводить баллы в рубли предполагается при назначении пенсии, пишет Lenta.ru.

Накопительная часть, как изначально предполагалось, должна работать на рынке, то есть вкладываться через специализированные фонды и управляющие компании в разного рода финансовые и фондовые инструменты и приносить будущим пенсионерам прибыль. Но с 2014 года накопительную систему заморозили – все взносы, которые работодатели переводят за своих сотрудников в Пенсионный фонд, идут на страховую часть пенсии.

Эксперты предрекают, что к моменту выхода на пенсию граждан 1967 года рождения из-за заморозки накоплений в Пенсионном фонде может образоваться гигантская дыра. Именно поэтому в последнее время все чаще в правительстве говорят о необходимости повышения пенсионного возраста.

В начале января 2018 года министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что некоторым пенсионерам стали отказывать в страховой пенсии из-за недостаточного количества пенсионных баллов и трудового стажа.

Напомним, ранее Татьяна Голикова предлагала объединить Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в одну структуру. На содержание трех организаций, решающих, по сути, похожие задачи, уходит слишком много денег.



