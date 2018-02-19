Как заработать на финансовых рынках
Если вы решили приумножить свои капиталы, в первую очередь, необходимо постоянно анализировать финансовые рынки и на основе полученных данных принимать решение. Сделать это человеку, конечно, под силу, но на помощь игрокам пришли роботизированные системы. На мировой рынок выходят и успешные российские компании, работающие в этой сфере.
Одна из них – "Норд Капитал", вошедшая недавно в топ-3 мирового рейтинга ведущей международной базы данных инвестиционных фондов Barclay Hedge в категории краткосрочных инвестиционных стратегий. Компания также вошла в десятку лучших в категории алгоритмических торговых систем.
В престижном мировом рейтинге участвуют автоматизированные стратегии на рынке фьючерсов. Всего в Barclay Hedge представлено более 500 инвестиционных стратегий, участники рейтинга ранжируются по доходности.
Результат стратегии "Норд Капитал" в 2017 году составил 79,78% в долларах США. В январе 2018 года результат стратегии NC3816 приблизился к 13% (12,94). Стратегия "Энергия" за первый месяц года заработала 25,64%. Положительный вклад внесли торговые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на страновые индексы акций (+19.5%) и товарные фьючерсы на нефть, бензин и природный газ (+2.5%)
Среди аутсайдеров месяца – торговые системы на медь (-3.4%), валютную пару USD/JPY (-2%) и 10 летний суверенный долг Германии, движение цен которых весь месяц характеризовалось торговлей в узком ценовом диапазоне с ежедневными возвратами цен на уровни открытия предыдущего торгового дня.
В каждой группе активов по типу рыночного риска были как положительные, так и отрицательные торговые активы по вкладу в общий финансовый результат. Свой вклад в положительный результат принесли трендовые торговые системы на фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average + Nasdaq 100 (+4% и + 6,3% соответственно), которые зарабатывали на росте индекса в течение месяца, и трендовые системы на индексы Hang Seng Index и Hang Seng China Enterprise Index (+4.3 и 5.6%).
Новогоднее ралли, вызванное в первую очередь ростом цен на нефть, а также коррекция в последние торговые дня января, которые сопровождались сильными движениями цен на фондовые индексы и курса рубля, привели к росту прибыли стратегии "Энергия" более чем 20%.
Стратегии количественного инвестирования "Норд-Капитал" отмечены премией "Финансовая Элита России" в номинации "Интеллектуальный инвестиционный продукт", премией "INVESTOR AWARDS" за лучший инвестиционный продукт и премией "Финансовая сфера" за яркий проект в сфере управления личными финансами. Управляющий директор "Норд-Капитал" Михаил Ханов награжден премией "Финансовая сфера" в номинации "Персона в области управления активами". Стратегия "Энергия" занимает первое место в рэнкинге управляющих Московской Биржи по уровню доходности.
Вот как прокомментировал вхождение компании в престижный рейтинг Barclay Hedge ее управляющий директор Михаил Ханов:
Это международное
признание результатов нашей работы. Нам приятно осознавать, что в десятке
лучших торговых систем теперь есть и российская стратегия, интеллектуальная
собственность нашей компании. Наши кванты – выпускники лучших технических вузов
страны, мы не копируем западные технологии, а привносим свои собственные
разработки на международные рынки.
Компания не имеет конкурентов на российской фондовой бирже. Ее успехи связаны, в том числе, и с тем, что в "Норд Капитал" были приняты в штат ученые-математики, благодаря их стараниям сегодня в компании трудится более пяти тысяч торговых роботов.
По сути, это новая эра финансовых рынков – люди уходят на второй план, им на смену приходят компьютерные программы. Их мышление подчинено математическому алгоритму и четким формулам. Такие формы работы обсуждались на Западе еще в 70-х годах прошлого века, а сегодня каждый крупный инвестиционный банк имеет собственное квант-подразделение, где работают не аналитики и трейдеры, а ученые: физики и математики.
Они и разрабатывают математические стратегии на бирже, которые позволяют занять высокие позиции на финансовых рынках. Специальные программы настроены на количественное инвестирование. За ним будущее финансовых рынков, суть которого – совмещение разных технологий воедино: технологии обработки больших объемов данных, так называемой big data, алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, элементов машинного обучения, предиктивного анализа, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения.
Этим и занимается успешная компания "Норд Капитал". Эксперты отмечают, что присутствие в базе данных BarclayHedge – это мировое признание результатов работы, которое позволяет компании встать в один ряд с лидерами индустрии альтернативных инвестиций.
Напомним, что инвестиционная компания "Норд Капитал" работает на российском финансовом рынке с 2003 года. В 2009 году она занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году, а годом позже появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на семи международных биржах. К 2016 число используемых финансовых инструментов достигло 62-х, а бирж – 16-ти. К 2018 году число алгоритмов стратегии, работающей на международных биржах, выросло с 50 до 5656. В "Норд-Капитал" при этом отмечают, что не гарантируют возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Юморист устал от потока негатива в свой адрес
Украинский президент был навеселе
Чиновники признают, что не хотели видеть россиян в Пхенчхане
Телеведущий показал трогательное фото