Как заработать на финансовых рынках

Инвестиции считаются одним из эффективных способов получения доходов на финансовых рынках. Для того, чтобы учесть все факторы этого сложного механизма, специалисты советуют использовать роботизированные системы.

Если вы решили приумножить свои капиталы, в первую очередь, необходимо постоянно анализировать финансовые рынки и на основе полученных данных принимать решение. Сделать это человеку, конечно, под силу, но на помощь игрокам пришли роботизированные системы. На мировой рынок выходят и успешные российские компании, работающие в этой сфере.

Одна из них – "Норд Капитал", вошедшая недавно в топ-3 мирового рейтинга ведущей международной базы данных инвестиционных фондов Barclay Hedge в категории краткосрочных инвестиционных стратегий. Компания также вошла в десятку лучших в категории алгоритмических торговых систем.

В престижном мировом рейтинге участвуют автоматизированные стратегии на рынке фьючерсов. Всего в Barclay Hedge представлено более 500 инвестиционных стратегий, участники рейтинга ранжируются по доходности.

Результат стратегии "Норд Капитал" в 2017 году составил 79,78% в долларах США. В январе 2018 года результат стратегии NC3816 приблизился к 13% (12,94). Стратегия "Энергия" за первый месяц года заработала 25,64%. Положительный вклад внесли торговые системы, базовыми активами которых являются фьючерсы на страновые индексы акций (+19.5%) и товарные фьючерсы на нефть, бензин и природный газ (+2.5%)

Среди аутсайдеров месяца – торговые системы на медь (-3.4%), валютную пару USD/JPY (-2%) и 10 летний суверенный долг Германии, движение цен которых весь месяц характеризовалось торговлей в узком ценовом диапазоне с ежедневными возвратами цен на уровни открытия предыдущего торгового дня.

В каждой группе активов по типу рыночного риска были как положительные, так и отрицательные торговые активы по вкладу в общий финансовый результат. Свой вклад в положительный результат принесли трендовые торговые системы на фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average + Nasdaq 100 (+4% и + 6,3% соответственно), которые зарабатывали на росте индекса в течение месяца, и трендовые системы на индексы Hang Seng Index и Hang Seng China Enterprise Index (+4.3 и 5.6%).

Новогоднее ралли, вызванное в первую очередь ростом цен на нефть, а также коррекция в последние торговые дня января, которые сопровождались сильными движениями цен на фондовые индексы и курса рубля, привели к росту прибыли стратегии "Энергия" более чем 20%.

Стратегии количественного инвестирования "Норд-Капитал" отмечены премией "Финансовая Элита России" в номинации "Интеллектуальный инвестиционный продукт", премией "INVESTOR AWARDS" за лучший инвестиционный продукт и премией "Финансовая сфера" за яркий проект в сфере управления личными финансами. Управляющий директор "Норд-Капитал" Михаил Ханов награжден премией "Финансовая сфера" в номинации "Персона в области управления активами". Стратегия "Энергия" занимает первое место в рэнкинге управляющих Московской Биржи по уровню доходности.

Вот как прокомментировал вхождение компании в престижный рейтинг Barclay Hedge ее управляющий директор Михаил Ханов:

Это международное признание результатов нашей работы. Нам приятно осознавать, что в десятке лучших торговых систем теперь есть и российская стратегия, интеллектуальная собственность нашей компании. Наши кванты – выпускники лучших технических вузов страны, мы не копируем западные технологии, а привносим свои собственные разработки на международные рынки.



Компания не имеет конкурентов на российской фондовой бирже. Ее успехи связаны, в том числе, и с тем, что в "Норд Капитал" были приняты в штат ученые-математики, благодаря их стараниям сегодня в компании трудится более пяти тысяч торговых роботов.

По сути, это новая эра финансовых рынков – люди уходят на второй план, им на смену приходят компьютерные программы. Их мышление подчинено математическому алгоритму и четким формулам. Такие формы работы обсуждались на Западе еще в 70-х годах прошлого века, а сегодня каждый крупный инвестиционный банк имеет собственное квант-подразделение, где работают не аналитики и трейдеры, а ученые: физики и математики.

Они и разрабатывают математические стратегии на бирже, которые позволяют занять высокие позиции на финансовых рынках. Специальные программы настроены на количественное инвестирование. За ним будущее финансовых рынков, суть которого – совмещение разных технологий воедино: технологии обработки больших объемов данных, так называемой big data, алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, элементов машинного обучения, предиктивного анализа, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения.

Этим и занимается успешная компания "Норд Капитал". Эксперты отмечают, что присутствие в базе данных BarclayHedge – это мировое признание результатов работы, которое позволяет компании встать в один ряд с лидерами индустрии альтернативных инвестиций.

Напомним, что инвестиционная компания "Норд Капитал" работает на российском финансовом рынке с 2003 года. В 2009 году она занимается разработкой алгоритмических торговых стратегий управления активами. Первая стратегия, построенная на количественных методах анализа, была запущена на Московской Бирже в 2010 году, а годом позже появилась вторая стратегия, оперирующая 24 финансовыми инструментами на семи международных биржах. К 2016 число используемых финансовых инструментов достигло 62-х, а бирж – 16-ти. К 2018 году число алгоритмов стратегии, работающей на международных биржах, выросло с 50 до 5656. В "Норд-Капитал" при этом отмечают, что не гарантируют возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.



