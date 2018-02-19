Отношения России и Швейцарии выходят на новый уровень

России и Швейцарии следует обсудить новый формат взаимодействия деловых и бизнес-сообществ, что дало бы стимул для дальнейшего развития внешнеэкономических отношений двух стран. С соответствующим предложением в понедельник, 19 февраля, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита думской делегации в Швейцарию.



Важнейшая составляющая двухсторонних отношений – сотрудничество в законодательной сфере. Запрос на диалог на парламентской площадке есть, заявил Вячеслав Володин во время встречи с председателем Национального совета Швейцарской Конфедерации Домиником де Бюманом.

По словам спикера, двухсторонние контакты между парламентами могут быть активизированы через создание ассоциации либо комиссии высокого уровня, в которую войдут законодатели двух стран. "С участием депутатов Госдумы и парламента Швейцарии", – сказал он.

Соответствующий вопрос, сказал Володин, уже принят к обсуждению. Спикер выразил надежду, что через некоторое время будет достигнут конкретный результат.

Обсуждать законодателям двух стран есть что. Помимо прочего, это гармонизация нормативно-правовой базы, унификация требований к продукции, поставляемой Россией и Швейцарией. "В части технических требований, стандартов", – отметил спикер. Он обратился к швейцарским законодателям с предложением совершить визит в Россию, в рамках которого можно было бы организовать встречу деловых кругов двух стран на парламентской площадке.

Такое предложение было высказано в ходе встречи делегации Госдумы с представителями швейцарского бизнес-сообщества. "Это новая форма наполнения наших коммуникаций. И, возможно, этот формат еще себя не показал, но то, что запрос на него есть – совершенно очевидно", – сказал думский спикер.





По его словам, Москва и Берн должны активизировать диалог по совместному сотрудничеству. Тем более для этого существует вся необходимая основа: за прошедший год значительно улучшились показатели экономических отношений, товарооборот между Россией и Швейцарией продолжает существенно расти.

Между тем Володин отметил, что обе страны еще не вышли на уровень наболее успешных периодов, когда двухсторонний торговый оборот составлял более 13 миллиардов долларов. "Есть к чему стремиться", – сказал руководитель нижней палаты, беседуя с представителями швейцарских деловых кругов.





Затронули стороны и тему антироссийских санкций. По словам думского спикера, введенные американцами экономические ограничения привели к существенным издержкам для европейских компаний. "У нас объем товарооборота с европейскими странами в десятки раз больше, чем с США, и санкции... преследуют цель не только ограничить свободную торговлю со стороны российских компаний, но и ослабить на этом рынке европейские компании", – пояснил Володин.

Спикер Госдумы рассказал, что Россия для противодействия санкционному давлению смогла серьезно перестроить систему собственного производства. Так, помимо прочего, в отрасли оборонного промышленного комплекса было достигнуто полное импортозамещение. Кроме того, заметил Володин, санкции подтолкнули к развитию многие отрасли отечественной экономики, прежде всего, сельское хозяйство.





Несмотря на это, Россия привержена принципам свободной торговли, отметил Володин. Он напомнил, что российская экономика смогла выйти из рецессии, ее рост в настоящее время составляет около 2%.

"Надеемся, что рост сохранится и в этом году, поэтому предлагаем рассмотреть новые проекты, если у вас есть интерес, и работать с нашими структурами, которые активно настроены на диалог и представлены в Швейцарии", – обратился председатель нижней палаты к швейцарским деловым кругам.

Стоит отметить, что российские парламентарии во главе со спикером нижней палаты посещают Швейцарскую Конфедерацию впервые после 19-летнего перерыва. До этого последний визит состоялся в далеком 1999 году.

