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Экономика

Госдума дает зеленый свет цифровой экономике

Фото: pixabay
Серьезный разговор с участием известных экспертов, политиков, представителей правительства и парламентариев пройдет в Госдуме. Масштабные парламентские слушания на тему развития цифровой экономики обещают стать заметным событием в завтрашней повестке дня нижней палаты парламента.
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Слушания "Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой  экономики" пройдут 20 февраля на Охотном ряду по инициативе спикера Думы Вячеслава Володина. Он ранее называл вопросы законодательного обеспечения цифровой экономики приоритетом на весеннюю сессию. По словам председателя Госдумы, вопросы цифровой экономики находятся в очень широком диапазоне.

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"Цифровая экономика – это отношения человека и робота, это искусственный интеллект, это работа и анализ больших данных, это регулирование криптовалют, это медицина будущего", – отмечал Володин.

Он также приводил данные, в соответствии с которыми цифровая экономика может до 2025 года дать прирост ВВП на девять триллионов рублей.  

Современные технологии позволят экономить большие ресурсы, устранять монотонный, дублирующий труд, сокращать бумажный оборот.

В завтрашней дискуссии примут участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководители профильных министерств, ведущие эксперты в сфере цифровых технологий. Среди многих приглашенных гостей – глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития  Максим Орешкин, руководитель Сбербанка Герман Греф и вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press

Участники слушаний обсудят программу "Цифровая экономика России", вопросы электронного взаимодействия бизнеса и государства, новые технологические решения, повышающие доступность финансовых услуг, технологии идентификации, кибербезопасность в цифровой экономике и антимонопольное регулирование этой сферы.

Так как разговор будет проходить на площадке Госдумы, особое внимание будет уделено совершенствованию законодательства в сфере цифровой экономики.  Как сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в связи с развитием цифровой экономики депутатам предстоит уточнить понятие профессиональной тайны, закрепить порядок раскрытия данных об используемом оборудовании, оптимизировать процедуру вывода на рынок программных решений для медицинской отрасли, в том числе мобильных приложений, адаптировать антимонопольное законодательство к потребностям цифровой экономики.

Анатолий Аксаков. Фото: facebook.com/aksakov.ru

Председатель думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев ожидает, что центральной темой станет кибервалюта, факт появления которой отрицать сегодня уже нельзя. "Другой вопрос, как действовать: закрывать на это глаза или включиться в процесс", – отметил парламентарий.

Еще одна приоритетная тема, по его словам, связана с развитием промышленной робототехники и киберсистем. В нашей стране, полагает Сергей Жигарев, следует создать соответствующее Федеральное агентство наподобие тех, которые действуют в Европейском Союзе, США, Южной Корее, Японии и Китае.

Фото: GLOBAL LOOK press

В свою очередь, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что слушания станут итогом первого года работы Совета по цифровой экономике, созданного при председателе Госдумы.

Напомним, что первое заседание этого совета прошло в марте 2017 года. Тогда обсуждались развитие искусственного интеллекта и высоких технологий в России, а также экспорт продукции российской IT-отрасли за рубеж. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда обратил внимание на большое количество наработок, которые созданы отечественной школой программистов.

Фото: GLOBAL LOOK press

Совет по цифровой экономике также собирался в сентябре 2017 года. После обсуждения знаковых для сферы цифровой экономики задач, депутаты обещали провести тщательное изучение этой отрасли при тесном взаимодействии с экспертным сообществом.

О том, что в Госдуме крайне серьезно относятся к внедрению цифровых технологий в жизнь, говорит тот факт, что скоро депутаты будут проходить процедуру биометрической регистрации. С таким предложением недавно выступил Вячеслав Володин во время голосования по одному из законопроектов. Спикер обратил внимание на то, что некоторые депутаты из фракции ЛДПР голосуют за других.

Фото: vk.com/duma

"Такое голосование ушло в прошлое. Мы знакомились с новейшими разработками в области цифровой экономики, которые ведет Сбербанк в рамках своих платформ. Одна из таких разработок могла бы быть нами востребована: регистрация депутатов по биометрическим данным", – обратился спикер к парламентариям.

Установка специального оборудования, по словам Володина, не потребует выделения дополнительных средств – разработчики обещали установить его бесплатно летом 2018 года.

Кроме этого, он сообщил, что к следующей осенней сессии будет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают депутаты. В зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты и будет установлен новый софт.

Автор: Александр Комаров19 февраля 2018, 18:57

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