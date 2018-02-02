Центробанк лишил лицензий два московских банка

Центробанк лишил лицензий две столичные кредитные организации – ПартнерКапиталБанк и Расчетно-Кредитный Банк. Решение регулятора вступит в силу 2 февраля, передает RT.

Расчетно-Кредитный Банк занимал 184-е место в банковской системе России. По данным ЦБ, в кредитном учреждении нарушалось законодательство в части противодействия отмыванию доходов.

ПартнерКапиталБанк занимал 469-е место в банковской системе. Как установил Центробанк, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции, пишет "Газета.ru".