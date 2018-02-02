Россиянам пообещали рекордное обогащение

Россиян в 2018 году ждет рекордный рост реальной заработной платы с учетом инфляции с 2014 года. Столь позитивный прогноз озвучили в Министерстве экономического развития страны.



Как полагают в ведомстве, рекорд удастся зафиксировать в январе. В прогнозе кабинета министров говорится, что по итогам этого года рост реальной заработной платы должен составить порядка 4%. В 2014-м, в момент начала экономического кризиса, реальные зарплаты россиян выросли лишь на 1,2%, в следующем году началось резкое падение – на 9%, вновь в плюс заработные платы вышли только в 2016 году – увеличение составило 0,8%.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), на данные которого ссылается "Независимая газета", заявили, что уже в конце прошлого года реальная зарплата граждан превысила среднемесячный уровень 2012 года – рост составил 3,4%. Как полагают в правительстве, после 2018-го рост реальных заработных плат сократится до 1,3%, в 2020-м он составит 1,5%.

Напомним, ранее рост реальных доходов россиянам пообещали в Министерстве финансов. По словам чиновников ведомства, в этом году зарплата учителей, врачей и других бюджетников составит 200% от среднего уровня по стране.





Глава Минфина Антон Силуанов подчеркивал, что по итогам позапрошлого года реальная заработная плата граждан сократилась на 5%. Сейчас же основная задача, которая ставится на ближайшие несколько лет, – вывести эту динамику на положительный уровень, подчеркнул министр. "Вторая задача – продолжить экономический рост, который мы видим с 2016 года, и вывести его на уровень не ниже мирового. Эти две задачи связаны между собой", – добавил Силуанов.

В министерстве планируют обеспечить рост реальных доходов за счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы. Уже в этом году их заработки будут доведены до 100% от средних по экономике, а в следующем – до 200%. Также запланирована индексация денежного довольствия военнослужащих.

