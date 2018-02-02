Названы страшные последствия антироссийских санкций

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Суббота 3 февраля
Лента новостей
21:58
Бузова побила севшую в лужу Собчак
21:36
В московском ресторане пьяный мужчина с пистолетом устроил дебош
21:10
В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
20:46
Полиция с собаками обыскивает самолет во Внуково
20:43
В Подольске произошел крупный пожар
20:39
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
20:07
Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля
19:49
Под Москвой нашли очаг опасной инфекции
19:11
На Москву обрушился снежный армагеддон
18:47
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
18:27
Под Москвой пациент умер в очереди к врачу
18:14
К чему снится бывший
17:55
Мобильные приложения "Аэрофлота" стали распознавать банковские карты
17:44
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
17:27
В Подмосковье перевернулась фура с кислотой
17:21
"ЕР" примет участие в акции "Россия в моем сердце"
17:12
Два бокала вина спасут от болезни Альцгеймера
17:06
Россия унижает МОК в Швейцарии
16:52
Плюнувшие на Киев украинцы рванули в Россию
16:47
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
16:39
Матерящуюся Пугачеву назвали провинциальной истеричкой
16:36
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
16:08
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
16:07
Известный украинский политик накинулся на журналиста с кулаками (видео)
16:05
Леопард Валера устроил пирушку для тигров и куниц (видео)
15:57
Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части
15:38
Перепуганный Порошенко загнал себя в угол
15:30
Алина Кабаева хочет больше золота
15:21
Ургант публично поиздевался над Меладзе
15:19
"Народный контроль" проверил НПФ в регионах
15:00
Водители троллейбусов устроили битву на дороге (видео)
14:58
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
14:47
У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение
14:44
Фермеры решили накормить москвичей
14:43
Совет на выходные
14:39
Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
14:37
Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким
14:33
Растворимый кофе вызывает рак
14:31
Новый поворот в деле группы Дятлова
14:15
Ульяновские курсанты отделались испугом
14:05
Умерла самая одинокая в мире птица
14:04
Олимпийскую сборную России перед Играми-2018 потряс новый скандал
13:54
Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе
13:42
Audi A5 Sportback: быстрый комфорт
13:21
Почему беременным нельзя пить обезболивающее
13:18
54-летняя жена Маликова после рождения сына: На самом деле я потрясена
12:51
Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
12:51
Памфилова публично отчитала Пескова
12:29
Зимнее меню для похудения
12:28
Тело школьницы с пакетом на голове найдено в туалете под Москвой
12:21
Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
12:21
Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму
12:15
У располневшей Бородиной обгорело лицо
12:01
Россиянин задушил слишком громко храпевшую подругу
11:50
Главные события Москвы со 2 по 8 февраля
11:46
Стыдивший "мальдивца" Порошенко Киселев пошел по его стопам
11:45
Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки
11:44
Валерия Леонтьева перепутали с женщиной
11:36
На чердаке дома в Москве нашли мумию
11:16
На Украине готовится нацистский переворот
11:01
Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
10:52
Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты
10:43
В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка
10:35
Грядет новая мировая катастрофа
10:28
Назван рассадник опасных бактерий в доме
10:24
Актер Юрий Чернов рассказал о госпитализации
09:58
ЕС объявил войну России на Балканах
09:45
Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике
09:43
Как похудеть при сидячей работе
09:26
Пьяный студент упал на рельсы в московском метро
09:24
Украинский патриарх сделал дерзкое заявление о Путине
09:09
Тарасова пристыдила Мутко в эфире Первого канала
08:52
Под Москвой электричка протаранила легковушку
08:44
Долину не узнали на празднике постаревшей Началовой
08:33
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
08:19
"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами
08:19
Сын Фиделя Кастро покончил с собой
22:06
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
21:59
Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде
21:55
Я ошибался: найден тайный дневник студента-некрофила из Бауманки
21:33
Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет
21:27
Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
21:02
Умер известный журналист Первого канала
20:53
Гороскоп здоровья на февраль
20:49
Малахов заговорил о педофилии в семье Шурыгиной
20:38
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух мужчин
20:35
Зафиксировали первый рекорд Олимпиады в Пхенчхане
20:23
Чудесное спасение енотихи попало на видео
20:10
В семье Анны Снаткиной произошла трагедия
19:45
Безумные регионы: воспитательница обучала детей собачьим командам
19:15
Американский щит ПВО оказался дырявым
19:07
США нелепо оправдались за "кремлевский доклад"
19:00
Россия одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане
18:38
Путин объявил о новом месте работы
18:36
На ленте сортировки мусора в Москве нашли труп младенца
18:35
Почему звезды боятся рожать в России
18:14
Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо
18:02
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
18:00
Под Москвой поймали банду горе-грабителей
17:43
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Резцова хамски отреагировала на извинения Путина
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
Экономика

Названы страшные последствия антироссийских санкций

Фото: Wikepedia.org/Matt H. Wade
Расширение санкций против российского суверенного долга может привести к полной дестабилизации мировых финансовых рынков. О последствиях политики официального Вашингтона предупредило американское агентство Bloomberg со ссылкой на закрытые материалы министерства финансов США.
прочитано 1368 раз

Отмечается, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа опасается введения ограничений подобного рода. Как отмечают в Bloomberg, расширение санкционного режима повлияет на экономический рост в России и на ее банковский сектор, а также приведет к ответным мерам, направленным против интересов США. Последствия для американских инвесторов будут печальны, говорится в материалах минфина Соединенных Штатов.

ПО ТЕМЕ

США нелепо оправдались за "кремлевский доклад"

Пентагон сделал странное заявление о России

США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"

 Санкции против России

Сюжеты Санкции против России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина между тем отрицает, что распространение санкций на госдолг России будет иметь большой эффект для российской экономики. "Конечно, оба этих решения могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но на наш взгляд, даже если она и будет, первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие. Мы здесь не видим каких то больших эффектов ни на экономику", – заявила она.


Напомним, ранее минфин США опубликовал "кремлевский" доклад, в список которого вошли 210 человек – бизнесмены и чиновники. В их числе – члены российского правительства, руководители обеих палат парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга, а также ряд ведущих бизнесменов и руководителей госкомпаний. Наличие той или иной персоны в списке не означает автоматического введения санкций, однако существенно повышает вероятность развития подобного сценария.

Публикацию "кремлевского доклада" прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, смысла в подобных действиях нет, однако произошедшее, без всяких сомнений, – недружественный акт. "Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", – полагает он.

Автор: Иван Поляков2 февраля 2018, 19:06

комментарии

Политика

Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
Памфилова публично отчитала Пескова
На Украине готовится нацистский переворот
ЕС объявил войну России на Балканах

Шоу-бизнес

Бузова побила севшую в лужу Собчак
У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля

Проишествия

Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован

Адвокат актера выступил с заявлением
Спорт

"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами

В Международном олимпийском комитете оправдание спортсменов считают мошенничеством
Шоу-бизнес

Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике

Телеведущая объяснила, почему изменилось ее лицо
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты

Бывшая участница телепроекта стала матерью

Гороскоп

Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль
Бизнес-гороскоп на февраль

Фоторепортажи

Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко

Спорт

Перебежчики ударят Россию в спину на Олимпиаде
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
Алина Кабаева хочет больше золота

Регионы

В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru