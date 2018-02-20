Банк "Возрождение" запустил вклад с максимальным доходом

Банк "Возрождение" объявил о запуске вклада "Максимальный доход" с повышенной ставкой до 7,6% годовых. Клиент может оформить депозит при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).



Новый вклад предназначен для тех, кто хочет получить максимально высокий доход и наибольшую отдачу от своих инвестиций. Открытие депозита возможно только в национальной валюте на сумму не менее 50 тысяч рублей. Максимальная же не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ.

Разместить средства на вкладе возможно на 181, 367 или 547 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, пополнение и снятие не предусматривается.

Инвестиционное страхование жизни представляет собой комбинированный финансовый инструмент. Он сочетает в себе страхование жизни клиента банка и его близких, а также получение высокого дохода без риска потери вложенных средств.

По словам руководителя розничного блока банка "Возрождение" Антона Рябова, новое предложение ориентировано на тех, кто хочет сохранять и приумножать свой капитал, но при этом быть застрахованным от различных непредвиденных ситуаций.

"По сути, это комплексная программа, объединяющая классические сберегательные инструменты, высокодоходные инвестиции и надежную защиту жизни", – отметил он.

Напомним, ранее банк "Возрождение" объявил о запуске сезонного депозита для корпоративных клиентов. Доходность нового продукта – 7% годовых на основную сумму с ежемесячной капитализацией процентов.

"Сезонное предложение – еще один удобный и прозрачный инструмент инвестирования, который мы предлагаем нашим корпоративным клиентам", – отметил зампред правления кредитной организации Евгений Павлов.



Банк "Возрождение" – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По итогам прошлого года чистая прибыль кредитной организации составила 3,6 миллиарда рублей – почти на три миллиарда больше, чем в 2016-м.

Банк предоставляет услуги по всей России. Региональная сеть состоит из 119 офисов продаж, которые расположены преимущественно в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. "Возрождение" обслуживает более 1 300 000 частных клиентов и более 42 тысяч корпоративных.

