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Экономика

Банк "Возрождение" запустил вклад с максимальным доходом

Фото: facebook.com/Vozrozhdenie
Банк "Возрождение" объявил о запуске вклада "Максимальный доход" с повышенной ставкой до 7,6% годовых. Клиент может оформить депозит при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
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Новый вклад предназначен для тех, кто хочет получить максимально высокий доход и наибольшую отдачу от своих инвестиций. Открытие депозита возможно только в национальной валюте на сумму не менее 50 тысяч рублей. Максимальная же не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ.

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Разместить средства на вкладе возможно на 181, 367 или 547 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия депозита, пополнение и снятие не предусматривается.

Инвестиционное страхование жизни представляет собой комбинированный финансовый инструмент. Он сочетает в себе страхование жизни клиента банка и его близких, а также получение высокого дохода без риска потери вложенных средств.

По словам руководителя розничного блока банка "Возрождение" Антона Рябова, новое предложение ориентировано на тех, кто хочет сохранять и приумножать свой капитал, но при этом быть застрахованным от различных непредвиденных ситуаций.

"По сути, это комплексная программа, объединяющая классические сберегательные инструменты, высокодоходные инвестиции и надежную защиту жизни", – отметил он.

Напомним, ранее банк "Возрождение" объявил о запуске сезонного депозита для корпоративных клиентов. Доходность нового продукта – 7% годовых на основную сумму с ежемесячной капитализацией процентов.
"Сезонное предложение – еще один удобный и прозрачный инструмент инвестирования, который мы предлагаем нашим корпоративным клиентам", – отметил зампред правления кредитной организации Евгений Павлов.

Банк "Возрождение" – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По итогам прошлого года чистая прибыль кредитной организации составила 3,6 миллиарда рублей – почти на три миллиарда больше, чем в 2016-м.

Банк предоставляет услуги по всей России. Региональная сеть состоит из 119 офисов продаж, которые расположены преимущественно в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. "Возрождение" обслуживает более 1 300 000 частных клиентов и более 42 тысяч корпоративных.

Автор: Иван Поляков20 февраля 2018, 12:15

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