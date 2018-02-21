Госдума помогает малому бизнесу

Госдума освобождает часть малого бизнеса от обязательного использования онлайн-касс. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, корректирующий правила применения контрольно-кассовой техники.

Вступивший не так давно в силу закон о переходе предприятий на новую систему применения контрольно-кассовой техники, выявил необходимость небольшой корректировки для оптимизации контроля за расчетами предпринимателей. Депутаты подготовили нужные изменения и сегодня, 21 февраля приняли поправки в первом чтении.

Итак, предлагается разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям при продаже товара через торговый автомат не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю. При этом предоставляется возможность расположения контрольно-кассовой техники вне корпуса автоматического устройства для расчетов и использования одного кассового аппарата для нескольких торговых автоматов.

Не выдавать чеки на покупки разрешат на борту самолета и при оказании услуг по перевозке пассажиров с использованием турникетов. Речь идет об общественном транспорте – метро, электричках, автобусах и прочем.

Также вводится норма, по которой торговля на территории военных объектов может осуществляться с применением контрольно-кассовой техники, но без функции передачи в режиме онлайн-сведений о расчетах в налоговые органы.





Надо отметить, что депутаты рассмотрели сразу восемь альтернативных законопроектов на эту тему. Между тем, как заявил во время обсуждения поправок глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, закон о кассовых аппаратах помогает выводить финансы из тени.

"Практика говорит, что на сегодняшний день чуть больше полутора миллионов касс установлена, а выручка сопоставимо выросла больше, чем в полтора раза. Представляете, сколько средств выведено из тени. Сколько дополнительных налогов, сколько средств получат регионы и муниципалитеты для решения социальных проблем", – отметил Макаров.

Депутат привел пример с шубами. Оборот их продаж приносил бюджетной системе не более семи миллиардов рублей. Но как только была введена обязательная маркировка шуб, оборот вырос в десять раз.

Согласно действующему закону, юридические лица и индивидуальные предприниматели должны перейти на применение касс с функцией передачи онлайн-сведений о расчетах в налоговые органы не позднее 1 июля 2018 года.