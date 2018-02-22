Россия нанесла страшный удар по Белоруссии
22 февраля ведомство сообщило о запрете поставок молочных продуктов и мяса с отдельных белорусских предприятий. Такое решение было объяснено обнаруженными в них бактериями и вредными веществами. О полном запрете поставок молока из Белоруссии речи не шло. Однако вскоре появилась информация о том, что под ограничения попадают все поставки.
В частности, запрещены: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрат сывороточного и молочного белка. Отметим, что такая мера будет мощным ударом по экономике Белоруссии, поскольку большая часть экспорта республики приходится на пищевую промышленность, в частности – на молочную продукцию. Основным ее потребителем является именно Россия.
Белоруссию удивили действия Россельхознадзора. В республике пытаются выяснить причины запрета. "Только что прочитали… Сейчас выясняем, что побудило к такому решению", – цитирует первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Маринича РИА Новости.
Напомним, в феврале прошлого года Россия ограничила ввоз белорусской говядины. Россельхознадзор неоднократно обвинял Белоруссию в реэкспорте продуктов из европейских стран, в отношении которых Москва установила эмбарго.
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