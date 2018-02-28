Главные скидки недели в онлайн-магазинах
Постоянные читатели Dni.Ru знают, что на нашем сайте можно найти большое количество промокодов – специальных цифровых или числовых комбинаций, которые позволяют делать покупки в онлайн-магазинах по выгодной цене.
Ассортимент товаров, которые можно купить по промокоду, весьма обширен. Здесь и бытовая техника с гаджетами и всевозможной электроникой, игрушки, одежда, товары для дома и многое другое.
Начнем нашу очередную подборку с интернет-магазина Huawei Honor. Huawei – один из крупнейших в мире производителей электроники. Продукцию компании ценят за хорошее сочетание цены и качества.
Выгодное предложение от Huawei Honor вряд ли оставит равнодушным любителей качественных гаджетов. Онлайн-магазин предоставляет скидку 1000 рублей на смартфоны и планшеты по специальному промокоду.
Всего на сайте представлено 12 моделей современных смартфонов на любой вкус и кошелек. Так, Honor 6C pro стоит 10990 рублей, Honor 6A – 8490, Honor 8 Lite – 12990. Вместе с каждой моделью покупатель получает подарок.
Есть из чего выбрать и желающим приобрести планшет. Huawei MediaPad M3, Huawei MediaPad М3 Lite 10 – эти и многие другие модели представлены на сайте онлайн-магазина.
Покупать с выгодой читатели сайта Dni.Ru могут и в онлайн-магазине МТС. На сайте одного из крупнейших российских операторов сотовой связи можно найти широкий выбор аксессуаров для телефонов и портативной техники. На весь ассортимент действует скидка по промокоду в размере 10%.
Покупатели могут приобрести проводную и беспроводную гарнитуру, карты памяти, защитные пленки для экрана, сетевые зарядные устройства, внешние жесткие диски, компьютерные мыши, батарейки, держатели и многое другое.
А специально для мужчин, которые хотят порадовать любимых дам, в Мосцветторге продолжает действовать скидка по промокоду в размере 10% на раздел "14 февраля". Яркий и красивый букет лучше всего выразит ваши чувства к своей половинке.
Мосцветторг предоставляет своим покупателям уникальный ассортимент и качественный уровень обслуживания. Заказ на сайте доступен 24 часа семь дней в неделю.
Выгодные предложения можно найти и на сайте онлайн-магазина одежды для женщин, детей и подростков Mamsy. В мультибрендовом каталоге представлены детские костюмы, комбинезоны, платья и пижамы для самых маленьких – от 0 до 14 лет.
Женщины без труда смогут выбрать для себя модные и удобные наряды всех размеров. В ассортименте также товары для домашнего использования - постельное белье, текстиль, чехлы и многое другое. В дополнение идет богатый набор аксессуаров – шапочки, очки, ремни, шарфы и платочки.
В каталоге Mamsy – максимально выгодные цены. А скидка по промокоду в размере 300 рублей при общей сумме заказа от четырех тысяч сделает покупки в онлайн-магазине еще более приятными.
Как же пользоваться дисконтными предложениями на сайте Dni.Ru? Все очень просто. Зайдите в специальный раздел, выберите интересующий вас магазин, кликните на кнопку "Открыть промокод", а затем скопируйте появившуюся на экране скидочную комбинацию.
Затем зайдите на сайт магазина, найдите нужные товары, поместите их в корзину, а затем перейдите к оформлению заказа и введите промокод в специальное поле. Если комбинация верна, то сумма к оплате будет моментально пересчитана в меньшую сторону. Приятных покупок!
Это делалось, чтобы ничего не случилось
Актриса сообщила о страшной ошибке
Актриса призналась, что снова счастлива в любви
Певица обозвала бывшую товарку "конченной"