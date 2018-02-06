ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Центробанк 6 февраля лишил лицензии Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР). По данным регулятора, финансовое положение кредитной организации резко ухудшилось после осуществления в конце января крупных сделок с ценными бумагами.

Кроме того, из кассы банка пропала значительная сумма, передает "360". По величине активов Сибирский банк реконструкции и развития занимал 322-е место в банковской системе России.