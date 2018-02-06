За чей счет танцы: Порошенко летит на Венский бал
Только перелет Порошенко в Австрию и назад вместе с делегацией обойдется бюджету в 30 тысяч долларов. И это не считаю питания, проживания и развлечений. Венский бал – мероприятие престижное и дорогое, впервые он прошел в середине XIX века. Сегодня входной билет на бал стоит порядка 300 евро, место в ложе – 20 тысяч евро, а стол на четверых – около восьми тысяч.
Оперный бал, на который отправляется президент Порошенко, считается одним из самых важных. Открывает его полонез, в котором участвуют специально отобранные пары: девушки и молодые люди до 24 лет. Затем они танцуют польку, а в самом конце – венский вальс, пишет украинское издание "Вести".
Ранее Dni.Ru писали, что Петр Порошенко потратил полмиллиона долларов на недельный отдых на Мальдивах. Семья президента жила в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.
Президент Украины с компанией отправились в Мале на Falcon 7X – одном из самых дорогих воздушных судов турецкой авиакомпании Setair. Перелет из Киева до столицы Мальдив и обратно – с учетом ожидания на курортных островах в течение семи дней – стоит 154 тысячи евро.
Петр Лексеич #Порошенко приглашен на #Венскийбал. Гиднюки не рады... pic.twitter.com/7Wzvdqy977— Север Крайний (@NadymP) 29 января 2018 г.
Сегодня, 6 февраля невестка президента Украины официально подтвердила, что Петр Порошенко действительно провел рождественские каникулы на Мальдивах. Сложная ситуация в стране – еще не повод отменять президенту отдых за границей, считает Юлия Порошенко.
Крайне невразумительное объяснение родственница Порошенко дала при ответе на вопрос – почему президент отправился именно на Мальдивы. "А просто ехать куда-нибудь, чтобы его не узнали, нереально. Мы однажды ездили в Испанию, его сфотографировали российские журналисты и выложили в интернет", – заявила невестка Порошенко.
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