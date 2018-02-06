Раскрыты доходы Путина за шесть лет

ЦИК опубликовал декларацию о доходах кандидата в президенты России Владимира Путина. Лидер страны заработал за шесть лет 38,5 миллиона рублей.

Кроме того, у Владимира Владимировича 13 счетов в разных банках, на которых в общей сложности лежит 13,8 миллиона рублей. Также Путин владеет 230 акциями бака "Санкт-Петербург". Согласно опубликованной декларации, источники дохода президента зарплата, военная пенсия и доход от вкладов в банках.

В собственности Владимира Владимировича находится квартира площадью 77 квадратных метров в Санкт-Петербурге, гараж на 18 квадратов в том же городе. Согласно декларации, во владении Путина находится три автомобиля: Две раритетных "Волги" 1960 и 1965 годов выпуска и "Нива" 2009 года. Кроме того, у Путина есть автомобильный прицеп "Скиф".

В Москве Владимир Владимирович живет в квартире 153,7 квадратных метра, переданной ему в бессрочное пользование распоряжением Правительства Москвы.

Напомним, сегодня ЦИК официально зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. Вместе с ним участвовать в гонке будут Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, на выборах 2018 года сложится беспрецедентная ситуация, когда зарегистрированы будут все кандидаты, допущенные к сбору подписей.

Напомним, ранее Элла Памфилова выразила свое неудовольствие пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову. Глава ЦИК заявила, что слова предстваителя президента содержит в себе очевидные признаки агитации.

Глава Центризбиркома пояснила, что речь идет о комментарии пресс-секретаря по поводу прошедших 28 января акций сторонников оппозиционера Алексея Навального. Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Путин – "абсолютный лидер общественного мнения, абсолютный лидер политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать".