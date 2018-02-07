Госдума дает владельцам капиталов второй шанс

Депутаты в ходе пленарного заседания в среду, 7 февраля, приняли в первом чтении пакет законопроектов, который предполагает продление амнистии капиталов до конца февраля 2019 года. Нормативно-правовые акты были инициированы группой парламентариев во исполнение поручения президента России Владимира Путина.



Авторами документов являются глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Нормативно-правовые акты подготовлены в целях реализации инициативы главы государства по продлению срока амнистии капитала в 2018 году.

Предлагается установить второй этап добровольного декларирования активов в срок с 1 марта текущего года по 28 февраля следующего. В рамках амнистии у физических лиц будет возможность добровольно задекларировать свое имущество, активы (включая те, которые оформлены на номинальных владельцев), зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК). В обмен владельцы активов будут освобождены от налоговой, уголовной и административной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также неисполнение законов о валютном контроле и регулировании.

Новый этап амнистии капиталов распространяется на все доходы, связанные с активами и счетами, на операции и сделки.

Предоставившие декларации физические лица получат возможность указать в документах не только счета и вклады в зарубежных банках, открытые до 1 января текущего года, но также те, которые были закрыты к дате предоставления декларации.





Подавшие декларацию в ходе первого этапа амнистии смогут повторно предоставить ее в ходе второго этапа. Еще одно нововведение, предлагаемое в пакете законопроектов, – продление срока безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний до марта 2019 года.

По словам главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, правильно оформленная амнистия порождает доверие. "Предложение президента продлить амнистию на год – шаг развития доверия между государством и гражданами, государством и бизнесом,

и это важнейший шаг для деофшоризации экономики", – подчеркнул парламентарий.





Во втором, основном чтении законопроект будет рассмотрен также 7 февраля. Третье, окончательное чтение пройдет в пятницу, 9 февраля, сообщил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Ускоренный порядок рассмотрения вызван тем, что есть необходимость принятия этих законопроектов, подписания их президентом и опубликования – до 1 марта текущего года", – пояснил законодатель.

Напомним, первый этап амнистии капиталов проводился в России в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го. Граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий и уголовного преследования. Тогда налогоплательщики подали чуть более семи тысяч деклараций.

