Как покупать лучшие товары и экономить

Промокоды – это настоящая находка для любителей онлайн-шопинга. Купоны позволяют получать скидку при покупке товара и дают покупателю множество других преимуществ. Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку самых выгодных предложений интернет-магазинов.



Промокод представляет собой определенную комбинацию букв и чисел. В специальном разделе на нашем сайте можно найти купоны на любой вкус. Магазины электроники и бытовой техники, сотовой связи, парфюмерии, женской, мужской и детской одежды, а также многое другое.

Пользоваться промокодами очень просто. Для этого нужно нажать кнопку "открыть промокод" и скопировать комбинацию. После чего перейти на сайт продавца, найти интересующие товары и положить их в корзину. Далее начинается оформление заказа.

Вот здесь и понадобится промокод. Для этого найдите соответствующую графу и введите полученную комбинацию. Если все правильно, то магазин автоматически пересчитает стоимость заказа в сторону его уменьшения или предоставит другие приятные бонусы, например, бесплатную доставку.

Так, динамично развивающийся магазин электроники, гаджетов и мужской одежды GearBest предоставляет скидку 8% на все товары по промокоду. Интернет-магазин является одним из лидеров электронной коммерции.

Товары GearBest предназначены для активных, модных и современных мужчин, которые ценят свое время, комфорт и удобство.

Сочетание цены и качества – одна из "фишек" магазина, которую по достоинству оценят даже самые искушенные онлайн-шоперы.

Магазин предоставляет профессиональную поддержку каждому клиенту вне зависимости от суммы покупки. В течение 45 суток действует 100% гарантия. Поэтому даже если с заказом что-то случится (а это вряд ли, ведь GearBest дорожит своей репутацией и продает только качественный товар), то покупатель без промедления получит обратно свои деньги.

Еще один приятный бонус – бесплатная доставка в любую точку. Гарантийный ремонт действует в течение 180 суток.



Скидку по промокоду с сайта Dni.Ru можно получить и при покупке в магазинах торговой сети "БАСК" – ведущего российского производителя одежды для экстремальных видов спорта, активного отдыха и путешествий. Надежность и удобство выпускаемых под этой маркой товаров подтверждает успешное развитие торговой сети, которая работает на нашем рынке с 1992 года.





Ассортимент одежды компания обновляет ежегодно. С списке более 500 мужских и женских моделей. Покупатели могут найти на сайте магазина пуховики, куртки, брюки самых разных размеров. Богатый выбор представлен и в категории "туристическое снаряжение": палатки, спальные мешки, утеплители, а также спецоборудование для воплощения ваших самых смелых идей.

Отдел разработки "БАСК" работает в тесном сотрудничестве со специалистами производственного и маркетингового отделов. Все вместе они создают оригинальный дизайн, подбирают ткани для каждого нового изделия. Благодаря используемым в производстве новейшим технологиям вся представленная на сайте онлайн-магазина одежда отличается высокой надежности и качеством, она подходит для любых, даже самых суровых климатических условий.

Приобрести красивую и комфортную одежду от "БАСК" читатели Dni.Ru могут со скидкой 5% по промокоду.

А любители гаджетов и фототехники непременно оценят скидку 200 рублей на всю компьютерную технику в интернет-магазине с милым и уютным названием "Котофото". Видеокарты, процессоры, SDD-накопители, материнские платы, блоки питания и оптические приводы, кулеры и системы охлаждения, а также ноутбуки и периферийные устройства – все это можно приобрести с дисконтом по купону. Но поторопитесь, срок действия промокода заканчивается через три недели.

Но не проходите мимо и других представленных на сайте "Котофото" товаров, ведь ассортимент онлайн-магазина удовлетворит даже самого взыскательного покупателя: смартфоны и телефония, фотоаппараты и видеокамеры, наручные часы, планшеты и аксессуары для них, а также товары для дома, дачи и сада, спорта, отдыха и многое другое.





И напоследок горячие скидки по промокоду от магазина для взрослых "Он и она". Дисконт минус 30% – отличный стимул заглянуть на сайт продавца. "Он и она" – магазин, который поможет удовлетворить самые смелые желания, пробудить чувства и страсть у партнеров.

Приятный бонус – при сумме заказа от 2990 рублей товар доставляется бесплатно. Кстати говоря, размер дисконта по промокоду напрямую зависит от размера корзины. Чем больше товаров вы закажете, тем большую скидку получите.

