Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ

Олимпиада-2018 Скандальный развод Джигарханяна Дом-2 Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Четверг 8 февраля
Лента новостей
21:52
Мастурбация доводит до неожиданной кончины
21:30
Одиночество оказалось опаснее табака и алкоголя
21:02
В Москве маршрутка влетела в стоящий на остановке автобус
20:49
Мечтающие о жизни в Европе украинцы выдают себя за геев
20:39
Барановская залезла в штаны к 72-летнему миллионеру
20:17
Монах воровал влажные женские трусики
20:00
Наглый украинский посол взбесил немецких депутатов
19:49
Жена сцепилась из-за Прилучного с пышногрудой ведущей Первого канала
19:15
Обвиняемую в мошенничестве замминистра из Татарстана нашли мертвой
18:52
Безумные регионы: водитель"КамАЗа" случайно убил автомобилиста
18:48
Вечеринка звезды "Дома-2" закончилась грязной оргией
18:40
Москвичей отправляют в "Магадан"
18:29
Чем полезны путешествия в одиночестве
17:53
Трамп помогает национализировать российскую бизнес-элиту
17:36
Под Москвой семилетняя девочка пырнула ножом пьяного отца
17:32
"Фарс и пощечина": немецкий биатлонист разочарован безнаказанностью России
17:16
Москвичка избила охранника супермаркета
17:00
Корчевников похвастался вылизыванием мохнатой киски (видео)
16:56
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
16:52
Сестра отказалась звать Лопыреву на свадьбу
16:30
Знойное видео Заворотнюк и ее мужа на Мальдивах
16:27
Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
15:56
Секс-кукол научили мыть посуду
15:41
Москвичка-инвалид требует с McDonald's 500 тысяч за сломанную руку
15:38
Как Москва справляется с уборкой снега
15:30
Оскандалившийся Корчевников дал сдачи Кудрявцевой
15:22
Российская фигуристка объявила бойкот Олимпиаде
14:54
Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
14:54
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
14:52
Брошенная Цымбалюк-Романовская переплюнула изнасилованную Шурыгину
14:36
Под Москвой после шумной вечеринки погибли два человека
14:32
Володин совершит визит в Азербайджан
14:31
Шокирующая версия убийства молодых родителей под Москвой
14:26
В московском метро произошел крупный сбой
14:15
В центре Берлина загорелась сауна
14:04
Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
14:02
Жена Малахова страдает от рака мозга
13:52
Какой российский шоколад самый вкусный
13:52
Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма
13:41
В жилом доме в Подмосковье произошел взрыв
13:31
В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего
13:31
Автобус с пассажирами вылетел с дороги под Москвой
13:19
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
13:16
Уникальное средство от ВИЧ доказало эффективность
13:13
Итальянский пенсионер умер от орального секса
12:56
Эрнст перестал прятать молодую супругу
12:51
Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму
12:47
Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж
12:45
Капли от насморка назвали скрытым наркотиком
12:37
Как работает гипноз
12:32
Американка живет в корсете ради тонкой талии
12:30
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
12:17
Москва улучшила позиции в рейтинге загруженности дорог
12:03
Опозорившийся с ремонтом истребителей Киев валит вину на Москву
11:45
Сестра Ким Чен Ына собралась в Южную Корею
11:40
Покалеченного младенца нашли рядом с трупами родителей в Подмосковье
11:38
Елена Летучая собирается стать матерью
11:34
На пустыре в Петербурге обнаружили убитого ребенка
11:25
Террористы передрались из-за тела пилота Су-25
11:11
Россиян предупредили о вспышке опасной болезни в Европе
10:55
С какой скоростью Крым мчится к материковой России
10:50
Под Москвой телевизор убил двухлетнюю девочку
10:44
Самолет с пассажирами вернулся во Внуково из-за поломки
10:40
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
10:33
Недавно ставших родителями супругов нашли убитыми в закрытой квартире
10:30
81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой
10:28
Медлительный МОК играет на нервах невинных россиян
10:18
Названо дешевое лекарство от импотенции
10:13
В Ставрополе от огнестрельного ранения погиб полпред губернатора
09:50
Как избежать преждевременной смерти
09:48
Жительница Тюмени нашла свою посылку на улице
09:44
Японию возмутили российские военные на Курилах
09:42
Племянника главы Ингушетии нашли мертвым
09:36
После слухов о банкротстве мужа Глюк'оZа покинула страну
09:18
Чехова поглумилась над полными и малоимущими россиянками
09:07
Скандальная выходка Илона Маска довела народ до исступления
09:07
"О нас просто вытирают ноги": Тарасова назвала причину травли россиян в МОК
08:47
Билан с обгоревшим лицом показал "интим" с собакой
08:36
"Голос у него не дрогнул": пилот второго Су-25 рассказал о гибели командира
08:25
Власти США устроили грязную провокацию у посольства России
08:15
Любимый россиянами Джим Керри оказался русофобом
07:55
Москвичей предупредили о сильном ветре
22:01
Известный политик сгорел в машине на Украине
21:36
Убийцу группы с перевала Дятлова нашли на фото
21:27
Агутин показал очаровательную дочку (видео)
21:07
Самолет с 16 генералами и адмиралами разбился в Ленобласти
20:43
Безумные регионы: россиянин убил женщину из жалости
20:35
Отель с отдыхающими обвалился в Тайване
20:16
В Баку прогремел мощный взрыв
20:02
Бузову подозревают в употреблении наркотиков
20:00
Турчак предупредил о недопустимости использования административного ресурса
19:50
Роботу стерли личность после конфликта с турецким министром
19:32
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
19:26
К чему снится гроб
19:00
В России нашли угрозу страшнее апокалипсиса
18:48
Собянин поручил активизировать уборку во дворах
18:29
Биатлонист сборной России отморозил пальцы в Пхенчхане
18:16
Пенсионерка объявила о пропаже мужа спустя 42 года
18:08
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
18:02
Подробности нового коррупционного дела
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская валяется в ногах у следователя
Цымбалюк-Романовская подает в суд на оболгавшего ее Джигарханяна
Страшная болезнь Цымбалюк-Романовской обострилась после развода
Шепелева пристыдили за скандал с Фриске
Изменившая внешность Бузова вызвала ажиотаж
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Экономика

Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ

Фото: vk.com/mydocs_mos
Тратить время на поиски банковских отделений или платежных терминалов для оплаты государственных услуг больше не нужно. Теперь совершить платеж можно в самом многофункциональном центре (МФЦ). Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении Госдума приняла в ходе пленарного заседания в среду, 7 февраля.
прочитано 783 раза

Нормативно-правовой акт наделяет многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг правом принимать денежные средства от заявителей в счет платы за их предоставление, а также для оплаты других операций.

ПО ТЕМЕ

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Россияне смогут получить паспорт за час

Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

По мнению парламентариев, оплата госуслуг в МФЦ позволит улучшить условия исполнения платежей, регулируемых Налоговым кодексом, и в целом окажет положительное влияние на администрирование доходов российской бюджетной системы.

Для чего нужен законопроект? Дело в том, что на некоторых территориях (особенно это касается небольших населенных пунктов) отсутствуют отделения банков и их банкоматов. Из-за этого людям приходилось ездить в соседние крупные населенные пункты для оплаты госуслуг. Теперь с такой практикой будет покончено.

Нижняя палата парламента последовательно работает над повышением доступности государственных услуг и дебюрократизации этой сферы. Соответствующие нормативно-правовые акты регулярно оказываются на повестке пленарных заседаний Госдумы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Недавно законодатели рассматривали введение более жестких требований к МФЦ, в том числе запрет требовать новые документы от гражданина в случае его повторного обращения. Кроме того, парламентарии предложили сократить время рассмотрения жалоб на бездействие того или иного многофункционального центра.

Не менее важная законотворческая норма – сокращение срока получения загранпаспорта по месту пребывания, а не постоянного места жительства. Теперь эта процедура может занять не более трех месяцев.

Инициатива будет интересна экономически активному населению, приезжающему в мегаполисы из небольших городов. Большинство из них снимают жилье по месту пребывания, много работают, и поездка к месту постоянного жительства для оформления загранпаспорта им крайне неудобна.

В настоящее время в России действуют более 13 тысяч МФЦ. Ими охвачено более 95% населения. В режиме "одного окна" центры предоставляют около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг.

Автор: Иван Поляков7 февраля 2018, 17:24

комментарии

Политика

Наглый украинский посол взбесил немецких депутатов
Киев назвал виновных в "сдаче" Крыма
Власти США устроили грязную провокацию у посольства России
Украине надо в НАТО: "брутал" Яценюк бесится из-за выборов в Крыму

Шоу-бизнес

Бузова объявила себя дочкой Пугачевой
Барановская залезла в штаны к 72-летнему миллионеру
Жена сцепилась из-за Прилучного с пышногрудой ведущей Первого канала
Вечеринка звезды "Дома-2" закончилась грязной оргией

Проишествия

Притворившийся мертвым волк едва не загрыз охотника
Итальянский пенсионер умер от орального секса
Скачущий по Москве конь с ватрушкой напугал водителей (видео)
Москвичка выпрыгнула из горящей квартиры и ценой жизни спасла ребенка

Lifestyle

Изменившаяся до неузнаваемости звезда устроила дебош в аэропорту
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Шоу-бизнес

Билан с обгоревшим лицом показал "интим" с собакой

Артист получил массу отзывов
Шоу-бизнес

81-летняя мать Салтыковой поразила молодостью и красотой

Певица обнародовала фото с родственницей
Шоу-бизнес

Эрнст перестал прятать молодую супругу

Пара обнародовала первое супружеское фото
Шоу-бизнес

В центре Москвы зверски избили популярного телеведущего

Звезда получила серьезную травму

Гороскоп

Волочкова выставляет своего ребенка напоказ
Панина после грязных выходок просят остановиться
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова

Фоторепортажи

Тонева в кокетливом белье появилась на красной дорожке
Как выглядит Пхенчхан перед стартом Олимпиады
Райский отдых красавицы-дочки Славы
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова

Спорт

Пхенчхан для чайников: что нужно знать об Олимпиаде-2018
"Фарс и пощечина": немецкий биатлонист разочарован безнаказанностью России
Российская фигуристка объявила бойкот Олимпиаде
Медлительный МОК играет на нервах невинных россиян

Регионы

Безумные регионы: водитель"КамАЗа" случайно убил автомобилиста
Задолжавший сибиряк прикинулся картофелем
Неосвоившие бюджетные деньги чиновники поразили Путина
Москвич убил автомойщика за отказ принять его BMW (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru