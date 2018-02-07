Россияне могут лишиться легального алкоголя

С 2018 года производители алкогольной продукции переходят на третью версию Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) для госконтроля над производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Между тем в отрасли отмечают, что сжатые сроки внедрения технологии могут привести к серьезным трудностям и перебоям в работе производственных линий предприятий.



Третья версия системы призвана отследить легальность алкоголя как в оптовом, так и в розничном сегменте. В настоящее время производители и оптовые поставщики пользуются серийным учетом акцизных марок. Партия продукции получает марки, количество которых равно числу бутылок. Акцизы же привязаны не к конкретной единице продукции, а ко всей партии.

Существующая система приводит к частым ошибкам в рознице. Одну и ту же бутылку могут перепродавать, она может числиться в остатках сразу нескольких торговых точек.

В соответствии с новыми требованиями на каждый ящик алкогольной продукции будет наноситься информация о каждой марке внутри упаковки. О нововведении в конце 2017 года сообщила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Сроки перехода в ведомстве предусмотрели довольно сжатые – до 1 июля текущего года.

Установленный "дедлайн" многие производители назвали труднодостижимым. Для соответствия новым правилам требуется провести серьезную модернизацию производственных линий. А это удовольствие совсем не дешевое, требующее серьезных финансовых затрат.

Кроме того, отмечают производители, нужного отечественного оборудования на российском рынке просто нет, а посему его придется закупать за рубежом. Средняя стоимость оснащения одной линии составляет около 200 тысяч евро – более 14 миллионов рублей по нынешнему курсу, а период поставки может достигать пяти месяцев.

По словам вице-президента по координации работы с филиалами и дочерними предприятиями компании "Очаково" Владимира Антонова, предприятия могут пойти на остановку производственных линий. "Из-за отсутствия оборудования и программного обеспечения", – цитирует его "Российская газета".

Производители опасаются, что в профильных ведомствах до сих пор четко не просчитаны негативные последствия от перехода на третью версию ЕГАИС. По их мнению, если сроки не будут пересмотрены, перед страной стоит риск реального исчезновения легальной алкогольной продукции с полок магазинов. Это, в свою очередь, может привести к резкому увеличению доли теневого рынка.

