Госдума сократила расходы на командировочные

По итогам 2017 года нижняя палата парламента потратила 84 миллиона рублей на зарубежные командировки. Это 65% средств, выделенных на эту деятельность. Такие цифры привела председатель комитета нижней палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, комментируя итоги состоявшегося в четверг, 9 февраля, Совета Госдумы.



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