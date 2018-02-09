Московский банк лишился лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Москве банка "Финансово-промышленный капитал", пишет "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу регулятора. В деятельности кредитного учреждения выявили неоднократные нарушения требований законодательства в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По величине активов "Финансово-промышленный капитал" занимал 295-е место в банковской системе активов.