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Экономика

Госдума включила зеленый свет возврату капиталов в Россию

Фото: GLOBAL LOOK press
У всех, кто вывел свои денежные ресурсы за границу, появился второй шанс вернуть их на родину. Госдума приняла пакет из трех законов об амнистии капиталов.
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Речь идет о законопроектах, дающих старт второму этапу амнистии капиталов в 2018-2019 годах. Документы внесли депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко.

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Законы устанавливают срок второго этапа амнистии капиталов – с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019 года. При этом для тех, кто подаст декларации на втором этапе, сохранится тот же объем гарантий, который предоставлялся участникам первого этапа.

За это время декларанты смогут заявить о счетах или вкладах в зарубежных банках, не только открытых по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрытых на момент представления декларации.

Те, кто подал декларацию на первом этапе амнистии капиталов, смогут представить ее повторно на втором этапе в любой налоговый орган или в центральный аппарат Федеральной налоговой службы. При этом предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний продлены до 1 марта 2019 года, сообщает ТАСС.

В законах говорится, что желающие закрыть свой бизнес за рубежом и перевести его в Россию при подаче декларации будут освобождены от уплаты 13% НДФЛ. Эта преференция, по мнению экспертов, увеличит число желающих вернуть деньги на родину.


Амнистия капитала не будет лазейкой для тех, кто нажил деньги преступным путем, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя пакет принятых депутатами законов. Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что проводилась экспертиза этого блока законов с учетом позиций международных организаций, где Россия принимает участие в работе по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

"Когда мы говорим о нормах, которые принимаются, они принимаются с учетом международных стандартов и подходов. Эти решения никоим образом не будут лазейкой для тех, кто нажил деньги преступным путем", – указал Володин.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, принятие законопроектов стало важнейшим шагом в решении вопроса деофшоризации российской экономики.

Закон создает условия и реально способствует возвращению капиталов, а главное - возвращению бизнеса из-за рубежа на родину.

"В ответ на совершенно беспрецедентное давление в отношении нашего бизнеса за рубежом государство, Россия, протягивает бизнесу руку помощи", – добавил парламентарий.

Глава комитета напомнил, что с инициативой продления сроков амнистии капиталов выступили именно представители бизнес-сообщества. Они обратились с такой просьбой к президенту Владимиру Путину.

Пакет законопроектов, предполагающий продление амнистии капиталов, стал важным элементом восстановления доверия между налогоплательщиками и государством, считает парламентарий. "Именно доверие является главным фактором для того, чтобы бизнес был в России, для того, чтобы здесь оставались капиталы, и для того, чтобы действительно инвестиционный климат в нашей стране улучшался", – подчеркнул Макаров.

Андрей Макаров. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев обратил внимание, что Госдума достаточно оперативно принимает решение об амнистии капиталов.

"Речь не идет о том, чтобы простить тех, кто участвовал в мошенничестве, рейдерских захватах и тому подобных преступлениях, речь идет о том, чтобы простить тех, кто вывел капитал и, таким образом, скрыл часть имущества, уклонялся от уплаты налогов и страховых взносов", – пояснил Исаев цель принятых законов.

По его словам, сегодня в условиях беспрецедентного давления на нашу страну российскому бизнесу приходится несладко: "Многие хотели бы вернуться, и мы даем шанс последовать призыву президента вернуться на родину, работать здесь, инвестировать свои деньги в российскую экономику, но это последний шанс. Те, кто им воспользуется, смогут спокойно работать на родине", – указал Исаев.

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении в 2018 году амнистии капитала. Она уже проводилась в 2016 году, тогда граждане могли задекларировать свое зарубежное имущество и компании, тем самым избежав налоговых претензий и уголовного преследования.

Правда, тогда результаты амнистии капитала оказались не слишком впечатляющими – налогоплательщики подали чуть более семи тысяч деклараций. Сейчас Минфин рассчитывает, что объявленная президентом новая амнистия будет более успешной.  

Автор: Александр Комаров9 февраля 2018, 13:43

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