В России снижена ключевая ставка

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 7,5% годовых, передает RT со ссылкой на пресс-службу регулятора. "Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются", – говорится в сообщении на сайте Центробанка. ЦБ планирует продолжить снижение ключевой ставки в 2018 году.