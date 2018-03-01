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Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 марта

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Nekrasov
Амнистия капиталов, продление сроков "дачной амнистии" и другие нововведения марта. Dni.Ru выяснили, как изменится жизнь россиян с началом первого весеннего месяца.
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Еще один шанс для дачников

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"Дачная амнистия", которая предоставляет собственникам возможность зарегистрировать по упрощенной форме объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могла закончиться в марте. Но Госдума на прошлой неделе продлила ее до 2020 года.

Для чего нужна "дачная амнистия"? Она необходима для того, чтобы облегчить процедуру официального оформления домов и участков. Получить желаемое свидетельство на земельный участок можно было без оформления кадастрового паспорта, а на жилое строение – без получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Упрощенный порядок регистрации ИЖС в России начал действовать в 2006 году. За прошедшие 12 лет граждане зарегистрировали в упрощенном порядке более 3,5 миллиона объектов индивидуального жилищного строительства.

Вопросы Росреестру

Все, у кого есть вопросы по поводу сделок с недвижимостью, могут с 1 марта получить на них исчерпывающие ответы у специалистов Росреестра. Совместно с Федеральной кадастровой палатой ведомство проведет Единый день консультаций во всех российских субъектах. Граждане смогут узнать, как регистрировать объекты недвижимости, какие услуги Росреестра можно получить в электронном виде, а также многое другое.

"Амнистия капиталов"

Еще одно резонансное нововведение наступившей весны – второй этап "амнистии капиталов", который пройдет до 1 февраля 2019 года. За этот срок россияне, которые по каким-то причинам не уведомили государство об имеющихся у них счетах и имуществе в зарубежных странах, могут задекларировать их официально на территории России. Необходимо подчеркнуть, что им не будет грозить ни налоговая, ни уголовная ответственность за сокрытие соответствующих сведений.

"Амнистия капиталов" распространяется только на физических лиц. Подавать декларации они могут с сегодняшнего дня. Первый этап "амнистии капиталов" в России прошел в 2015-2016 годах. Тогда ею воспользовались порядка семи тысяч человек. Провести второй этап в декабре прошлого года предложил президент Владимир Путин. Окончательное решение нижняя палата парламента приняла в прошлом месяце. 

Светоотражающие жилеты

18 марта вступает в силу новое требование Правил дорожного движения, в соответствии с которым попавшие в аварию водители или те из них, кто решил сделать остановку ночью вне населенных пунктов, должны перед выходом из транспортного средства в обязательном порядке надевать светоотражающие накидки или жилеты. Правило распространяется и на дневное время – в случае ограниченной видимости.

Такое постановление было принято еще в конце прошлого года. Дело в том, что некоторых водителей, которые выходили из машины в темное время суток, сбивали другие автомобили. Нарушителям нового правила грозит предупреждение или штраф в 500 рублей.

ЗОЖ для пожилых людей

С 1 марта в Москве начнет действовать масштабный проект для горожан старшего возраста – "Активное долголетие". В разных районах столицы заработают дополнительные спортивные и творческие секции.

В мэрии отмечают, что принять участие в программе пожелали более полумиллиона человек. "Активное долголетие" делится на три направления: физическая подготовка, творчество и обучение. Наибольшей популярностью пока пользуются секции пения, танцев и скандинавской ходьбы.

В руководстве Москвы обещают учесть и более экзотические интересы пожилых горожан. Полный список занятий пенсионеры смогут изучить в центрах социального обслуживания. 

Автор: Иван Поляков1 марта 2018, 08:00

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