Россия отомстила Украине за газовый спор
Изощренная месть стала мгновенным ответом на постановление арбитражного суда, который вынес избирательное решение по спору между Россией и Украиной. Киев получил обратно оплату поставки газа за март, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом Украины" на поставку газа, необходимое для начала поставок. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму", – цитирует его РИА Новости.
Медведев пояснил, что Киев не будет получать газ с 1 марта. Власти Незалежной пока не прокомментировали это решение.
В руководстве "Газпрома" были возмущены решением арбитража. Суд постановил, что российская компания должна выплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов.
Как писали Dni.Ru, на предприятии считают, что победу в этом споре Украине обеспечили двойные стандарты Евросоюза. В "Газпроме" уверены: постановление суда нарушает базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт с "Нафтогазом".
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